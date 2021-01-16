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預估集資10到15億 南加華商「Loan Depot」要上市

森林湖市訊
網路貸款公司「貸得寶」（Loan Depot）執行長謝理謙（Anthony Hsieh）向SEC提出新股上市申請。（Loan Depot官網）
網路貸款公司「貸得寶」（Loan Depot）執行長謝理謙（Anthony Hsieh）向SEC提出新股上市申請。（Loan Depot官網）

總部在橙縣森林湖（Lake Forest）的網路貸款公司「貸得寶」（Loan Depot），由執行長謝理謙（Anthony Hsieh）向SEC提出IPO 新股上市申請，計畫在紐約證交所掛牌。

Loan Depot 曾在2015年首度提出上市的申請，但是上市計畫在最後關頭取消了。此次再度申請上市，該公司預估可籌得10到15億資金。

謝理謙在90年代就開始投入網路金融領域創業，先成立loandirect.com公司，以高科技挑戰傳統的貸款業，該公司於2001年被E*TRADE收購。

謝理謙在2002年又創辦HomeLoanCenter.com，透過網路在全美50州提供住房貸款的全部金融服務，該公司於2004年被Lending Tree 收購。

2010年謝理謙又創立Loan Depot，利用房屋貸款及重貸提供消費者金融資產品，公司成長快速，迄今經手的貸款金額已超過2500億美元，是全美國排名第二的非銀行消費者融資公司。該公司2019營收13 億，2020年前九個月營收達33億。

幼年隨家人自台灣移民來美，謝理謙把自己創業的成績歸功於從父母學到的「量入為出」的理財原則。謝理謙接受Business Insider訪問時說：「我們從小就受教導，要量入為出，絕不要入不敷出。」

謝理謙不僅個人秉持這個理財觀，也把這個觀念應用於事業：他成立每一個公司，用錢要有節度，花錢花在刀口。白手起家的謝理謙熱愛海釣，去年以6100 萬元買下位在新港灘的一戶豪宅。

貸款 營收 融資

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