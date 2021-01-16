越來越多新冠輕症患者 康復後出現後遺症

Jeff Engman出現肺部膿腫後遺症。（ABC7）

ABC報導，越來越多輕症新冠病患，在康復數月後，出現「精神難以集中（brain fog）」、「氣短」及「乏力」等後遺症（post-acute COVID syndrome），大多數出現上述症狀的患者年齡在40歲至50歲之間。

58歲的Jeff Engman在約10個月前出現新冠症狀並確診，在染疫數周後，他的病症逐漸消失，被認為新冠已經「康復」。不過又過了一段時間，他的肺部出現新問題。因為曾經感染新冠，他的肺部出現膿腫（abscesses），且一直不好。

Providence Saint Joseph醫療中心急診科醫師Michael Daignault表示，他的確見過不少新冠輕症患者在康復後，出現後遺症的狀況。其中大多是精神難以集中、氣短及乏力等，已經對這些病患的生活造成不小影響。

Daignault進一步解釋，因為新冠病毒可能會在器官上導致血栓（micro thrombotic）或血凝塊（mini-clots）。對於女性、肥胖 、有哮喘病史、年長及染疫中出現多種症狀的患者，有更大的出現新冠後遺症風險。