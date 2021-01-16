加州理工諾獎教授 將任「總統科技諮詢委會」主席

加州理工學院教授、諾貝爾化學獎得主阿諾德，獲任總統科學技術諮詢委員會共同主席。（加州理學院提供）

據加州 理工學院（Caltech）消息，總統當選人拜登 （Joseph Biden）將任命加州理工學院化學工程、生物工程和生物化學教授、2018年諾貝爾化學獎得主阿諾德（Frances Arnold）為總統科學技術諮詢委員會（President's Science and Technology Advisory Council，PSTAC）共同主席。

總統科學技術諮詢委員會將為總統提供有關科學、技術、教育和創新政策方面的建議。該委員會還向總統提供了必要的科學和技術信息，指導與美國 經濟、勞工、國家和國土安全以及其他主題有關的公共政策。

下屆總統科學技術諮詢委員會其他成員有麻省理工學院（MIT）和哈佛大學（Harvard）聯合研究所所長蘭德（Eric Lander），他將出任白宮科學技術政策辦公室下一屆主任；麻省理工主管科研的副校長、地球物理學教授祖伯（Maria Zuber），她也獲任該委員會共同主席。 1月16日，阿諾德將和其他共同主席赴德拉瓦州晉見拜登接受任命。

阿諾德指出，「科學永遠是管理工作的核心。由世界知名科學家組成的總統科學技術諮詢委員會，將確保我們所做的一切都基於科學、事實和真理，他們值得信賴的指導至關重要。我們將努力終止新冠肺炎大流行，重啟美國經濟以及尋求新的突破，改善所有美國人的生活質量。委員們的見解將幫助美國描繪更美好的未來，我感謝同仁們響應服務國家的徵召。」

她最後表示，「我想努力保護我們脆弱的星球，為未來振興經濟和發展勞動力，並為所有美國人打造一個更美好的世界。我認為可以通過在拜登政府中支持科學和基於科學的決策來做到這一點。我非常希望能夠使科學重返工作並造福所有人。」

阿諾德還曾獲得包括2011年國家技術獎章（National Medal of Technology），以及2016年千禧技術獎在內的許多殊榮，她也是蛋白質和化學工程領域備受推崇的先驅。