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加州失業金詐欺恐達98億 中俄長期幕後操縱

編譯組／綜合報導
加州失業補助冒領金額可能高達92億元。（洛杉磯時報）
加州失業補助冒領金額可能高達92億元。（洛杉磯時報）

加州就業發展廳（EDD）聘用的調查公司ID.me指出，自從他們從去年10月展開調查之後，至少有10%的失業補助申請案為假冒者所為，如果這些為數47萬起的冒領案全都獲得2萬元的失業補助，則損失可能高達98億元，兩倍於原先估計的40 億元。且幕後來自俄羅斯與中國的操縱。

洛杉磯時報報導，這46萬多件的冒領案多數發生在去年三月至九月間，ID.me執行長霍爾（Blake Hal）表示，背後主使集團來自俄羅斯、中國、奈及利亞、迦納、土耳其與保加利亞，幕後黑手主要來自俄羅斯、奈及利亞與中國，而且他們恐怕已經運作很長一段時間了，「背後計畫相當縝密」。

就業發展廳在新冠期間總共發出1130億元的失業補助，其中包括430億元是透過疫情失業補助（PUA）加速核發，對象包括獨立承包商、零工接案者與自雇勞工。由於PUA的救急考量，這些補助金的核發審查通常較不嚴謹。

負責發放失業補助簽帳卡的美國銀行（BoA）最近就回報，加州可能有40億元失業補助遭到冒領，對象包括囚犯與其他假冒身分者。就業發展廳因而暫停了140萬件申請案的補助發放。

 ID.me負責14個州的失業補助稽查，PUA部分平均冒領率達40%。加州在ID.me接手稽核後，發現狀況與全美各地相差不遠。加州截至去年10月3日共發出357億元的PUA補助，以40%計算，金額更可能高達140億元。

失業發展廳新任廳長沙恩茲（Rita Saenz）坦承，失業補助遭到冒領的規模之大史無前例，EDD將與執法單位合作，追查其中的不法陰謀。但是沙恩茲不願評論詐騙金額是否達到98億元之多。

 

加州 就業 中國

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