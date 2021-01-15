南加河濱縣野火 延燒600畝 居民急撤離

消防員在火場滅火。（河濱縣消防局提供）

河濱縣海梅特市（Hemet）15日凌晨在東部山地發生野火，截至上午10時，已燃燒約600畝，目前5%控制。附近社區居民接到撤離令，避難中心已設立。起火原因暫時不明。

據悉，至少265名消防人員在現場滅火。野火發生在市區以東18哩的San Jacinto Mountains。河濱縣消防局稱，接到火警是在15日凌晨1時15分，起火點附近有茂密荒草和松樹。

野火發生後數小時，火勢較強威脅附近住宅區，警方向火場附近Mountain Center社區居民下達撤離令，該社區僅有少數居民居住。並引導居民利用243號公路及74號公路前往班寧市（Banning ）和棕櫚沙漠市（Palm Desert），盡快撤離火場附近危險區。

加州 公路巡警局表示，野火威脅尚未解除前，Morris Ranch路以及Strwwberry Creek附近的74號公路，以及Saunders Meadow附近的243號公路將執行交通管制。警方已在班寧社區中心（789 N. San Gorgonio Ave.）設立避難中心，接納疏散居民。

目前尚未有人員傷亡報告傳出。警方表示，起火原因正在調查中。有居民表示，在很遠地方就能看到火場騰起的濃煙。