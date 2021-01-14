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專家：疫苗全部用做第一劑 不留第二劑 更快緩解疫情？

記者王若然／洛杉磯報導
專家在探討若疫苗全部放出不留第二劑。（Getty Image）
專家在探討若疫苗全部放出不留第二劑。（Getty Image）

川普政府日前釋出全部第二劑疫苗，並建議各州擴大施打疫苗的群體，讓盡可能多的人可以接種到第一劑疫苗。有研究顯示，接種了第一劑疫苗後，人體內會產生一定抗體。但對此也有人擔憂，若第二劑疫苗沒有按時接種，是否會影響已經接種了第一劑疫苗的民眾的免疫能力。如果釋放出全部疫苗讓更多人接種第一劑，這一緩解疫情的策略是否「划算」？

舊金山加大（UCSF）醫學院教授、醫師沃遲（Robert Wachter）在Ethnic Media Services舉辦的一次線上會議指出，這是目前他認為抗疫的一大「瓶頸」。早在1月初，他在為華盛頓郵報撰寫的文章就提出這一問題。他說，對於釋放全部疫苗是否是一個好的策略，「沒有人知道。」

沃遲說，輝瑞疫苗和莫德納疫苗的設計理念，即達到95%的免疫能力，都是基於兩針的試驗結果。試驗報告中提到，在第一針注射之後，體內會產生抗體，到注射第二針時，第一針的免疫效果達到80%至90%。第二針最終將免疫能力增至95%，並保證長久的免疫力

沃遲分析說，目前的問題是，在目前的公共政策下，更多的人可以打到第一針，意味著更少的人在規定時間內（三到四周）可以打到第二針。而拖延第二針的注射會怎樣影響免疫力，誰都不知道。

不過根據目前模型分析，給更多人注射第一劑，讓這部分人免疫力達到80%，更有助於社區疫情控制。他看到川普政府決定將疫苗全部放出，他同意這一策略。但是他強調，第二劑是必要的，即使比預定時間晚，民眾也應當前去接種。

接種疫苗之後，人體是否還具有傳播新冠病毒能力？對此，Vandetbilt大學醫學教授，醫師沙福那（William Schaffner）說，目前沒有完整數據可以證明這一點。但是有科學家做了初步和小規模數據分析顯示，在接種了第一劑疫苗後，民眾不具備傳染給他人新冠病毒的能力。但是沙福那強調，在全面、可靠的研究完成前，民眾在施打第一針、第二針疫苗之後仍要戴口罩，保持社交距離。「是的，我們給公眾的指導是經常在變的。隨著我們對新冠病毒知道的越多，會給公眾新的和更科學的指導。」

目前加州有超過200萬劑的疫苗，州長紐森表示將加速疫苗注射，在十天內為100萬加州人注射疫苗，並提前允許65歲以上人群接種疫苗。日前，洛杉磯最大新冠病毒監測站道奇球場也將改為新冠疫苗接種中心，迪士尼等其他地點也成為注射站，加快疫苗的施打。

醫師沃遲。（截圖）
醫師沃遲。（截圖）

疫苗 免疫力 加州

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