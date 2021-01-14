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晨光基金會「留學生／本地生獎助學金」接受申請

【洛杉磯訊】
晨光基金會「留學生／本地生獎助學金」往年頒獎典禮。（晨光基金會提供）
晨光基金會「留學生／本地生獎助學金」往年頒獎典禮。（晨光基金會提供）

晨光基金會（美國）設立的「晨光(留學生)獎助學金」及「晨光 (本地生)獎助學金」，2021年度已開始接受申請，其中「留學生獎助學金」首度擴大接受來自中國大陸、香港、澳門和台灣等地區和國家的華人留學生申請。

晨光基金會副主席林日昇指出，「留學生獎助學金」得獎者每位可獲得 6000 美元獎助學金。申請資格為在美有合法簽證或身份，持有效護照及簽證，來自中國大陸、香港、臺灣、澳門或其他國家的華裔留學生。在南加州被認可的四年制學院、

大學或社區學院就讀並為全日制學生。大學生一學期至少修習 12 個學分，碩士班學生一學期至少修習 8 個學分，大學學業成績 GPA 最低 3.5，碩士班GPA 最低累計 3.7。已被大學錄取的高中畢業生需提供學校發出的錄取通知書。有實際的經濟需求和證明，申請人展現出優異的領導能力，參與社區和志願工作，品德和學業表現出色。

晨光基金會副會長任霜霜說明，晨光基金會（美國）獎學金每年 1 月 1 日至 3 月 31 日接受申請。申請者可將填好的申請書及相關資料，以 PDF 格式發送至晨光基金會獎助學金：[email protected]（請在主題欄註明：申請晨光基金會美國留學生/本地生獎助學金)。基金會將根據申請者的資格、申請書及相關文件於 4 月份進行初選，篩選出符合資格者接受評委面試。獲獎學生將於當年 5 月或 6 月參加頒獎典禮獲得表揚。

查詢詳情和下載申請書,請至晨光基金會網站:https://www.mlfcare.org/，如有任何疑問請電郵至 [email protected]，或致電晨光基金會行政主任 Sonia Yang，手機626-703-2408。

留學生 美國 澳門

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