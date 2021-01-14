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好市多宣布將關閉所有照片洗印中心業務

記者楊青／洛杉磯綜合報導
好市多宣佈將在今年2月14日關閉全國所有近800家好市多的照片洗印中心，油墨加新、護照照片、照相、老舊照片修復和視頻轉換等服務也將全部終止。（網絡照片）
好市多宣佈將在今年2月14日關閉全國所有近800家好市多的照片洗印中心，油墨加新、護照照片、照相、老舊照片修復和視頻轉換等服務也將全部終止。（網絡照片）

好市多（Costco）照片洗印中心（photo center）14日宣佈將關閉所有照片洗印中心業務，原設在照片洗印中心的多種服務也將全部終止。

好市多的關閉行動涉及全國近800家分店，也意味著該大型連鎖賣場的所有照片中心都全部關閉。除照片洗印服務外，原屬照片中心的油墨加新、護照人像照相、老舊照片修復，和家庭錄像VHS-DVD-USB視頻轉換等服務，也同時在今年的2月14日全部終止。最後的一批洗印照片將在3月28日之前全部出清。

好市多在其官網上特別向客戶表示，關閉照相服務中心是在經過審慎考慮之後做出的，主要是因爲照相電話普及和社群媒體的發展，很多民眾可以熟練運用數位技術自己製作和印刷照片，甚至一些民眾也開始使用數碼技術和丙烯材料等在帆布和金屬上印製照片、製作日曆、年曆和照片禮物等。雖然近年大家拍照片的數量大大增加，但將照片印刷出來卻急劇減少，更多人選擇在網上分享照片。商業的照片洗印日薄西山。

雖然好市多生意不錯，在疫情後由於大量非必要性的商家關門，以及相當數量的商家不敵疫情關門，令更多民眾湧向好市多購買日常食品和用品，但他們同樣面臨挑戰，包括疫情高峰期進場採購人數受限，配鏡中心一度被迫關閉等，都多少影響生意。

疫情 社群媒體 Costco

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