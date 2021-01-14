要玩不要命照開派對 洛縣警局逮182人

地下聚會者被趕出建築物，披毛毯戴口罩神情狼狽。（洛縣警局提供）

洛杉磯 縣警局（LASD）宣布，在強力鎮壓「超級傳播者」（Superspreader）和地下派對的過程中，上周末又逮捕了182名成年人。

警察 在兩座商業建築中驅散了兩場地下派對，一處位於南洛杉磯佛蒙特-斯勞森（Vermont-Slauson）附近的西61街600街區，另一處位於洛杉磯市中心的西皮克林蔭大道（Pico Boulevard）400街區。聚會者中，有兩人因為策劃活動被羈押，其他180人因為違反衛生禁令被捕，所有聚會者都被傳喚到庭應訊。

洛縣 警局提供的照片顯示，出席聚會的活動者，有些人戴著口罩、有些人則沒有面具。他們被警察趕出建築物，站在空場上披著毛毯神情狼狽，排成長隊接受警察訓誡，最後在攤位上填表登記留檔。有關聚會事件或逮捕行動的更多細節尚未提供。

洛縣警局專門成立了一個「超級傳播阻擊隊」（Super-Spreader Task Force），在冠狀病毒大流行期間執行洛杉磯縣的衛生禁令。在新年除夕夜，該阻擊隊在洛縣五個地點驅散了五場地下派對，逮捕並傳喚了90名成年人，另外900多人被警告。

洛縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，警局將對洛杉磯縣內任何地方發生的「超級傳播者」事件進行調查並採取執法行動，目標是減少COVID-19的傳播並降低脆弱人群的風險。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）指出，現在洛杉磯縣每分鐘有10人被檢測出COVID-19陽性，平均每8分鐘就有一名人喪生，冠狀病毒大流行是當地數十年來最嚴重的災難，「現在是盡可能待在家裡的時候」。