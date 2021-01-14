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農曆年節僑胞返台居家檢疫 可申請集中檢疫所

記者丁曙／綜合報導
台灣僑務委員會委員長童振源呼籲返台僑胞，配合疫情指揮中心各項防疫措施返鄉探親，快樂出門、健康回家。（僑務委員會官網）
台灣僑務委員會委員長童振源呼籲返台僑胞，配合疫情指揮中心各項防疫措施返鄉探親，快樂出門、健康回家。（僑務委員會官網）

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，台灣中央流行疫情指揮中心(CDC)自1月15日起強化入境旅客檢疫措施。考量農曆年節將至，海外國人及僑胞返台居家檢疫需求增加，僑務委員會表示，僑胞返台倘有居住防疫旅館需求，除可參閱中央流行疫情指揮中心「防疫旅宿專區」(https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel)外，亦可自即日起，登入「入境檢疫系統」網頁(https://hdhq.mohw.gov.tw)訂房。

僑務委員會委員長童振源表示，2020全球各地籠罩在新冠肺炎(COVID-19)疫情當中，使得全人類共同面臨到嚴重考驗，無論是生活在地球哪一個角落，日常生活、工作甚至健康都受到嚴重的威脅與挑戰，在此新的一年開始，僑務委員會特別呼籲大家繼續保持高度的抗疫意識，力行防疫作為，童振源亦表示農曆年節將至，返台僑胞請配合疫情指揮中心各項防疫措施，希望僑胞返鄉探親，皆能快樂出門、健康回家。

台灣中央流行疫情指揮中心(CDC)為維護台灣防疫安全及確保國人健康，宣布自本年1月1日起限縮非中華民國籍人士入境及檢疫規定，並於1月15日起強化入境旅客檢疫措施，入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明(以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結)。

考量農曆年節將至，海外僑胞返台居家檢疫需求增加，疫情指揮中心亦規劃1500至2000間中央集中檢疫場所供海外僑胞使用。有需求的僑胞自即日起，可登入「入境檢疫系統」網頁(https://hdhq.mohw.gov.tw)，登錄相關資料並完成線上刷卡繳費後，系統會回覆預約訂房成功代碼給民眾，作為返台登機前的證明。返台後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。本專案費用一律為每天新台幣2,000元(12歲以下同住孩童不收費)。

相關資訊已置於僑委會新冠肺炎(COVID-19)專區：(https://reurl.cc/6ygn4b)；或可參閱衛生福利部疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎專區(http://at.cdc.tw/xP90P0)。

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