疫情衝擊但有公司逆勢成長 加碼年終獎 送愛馬仕

疫情衝擊但也有行業逆勢成長，有員工收入上漲30%，公司給年終獎加碼，甚至有公司送員工愛馬仕作為禮物。（INS圖片）

疫情 衝擊但也有行業逆勢成長，員工收入上漲30%，公司加碼年終獎，甚至有公司傳出送員工愛馬仕（Hermes）作為禮物。

疫情衝擊多個行業，但有華人 公司卻是因此掙錢到手軟，發員工愛馬仕，且從領帶、包包、鞋子和飾品，應有盡有，價值從幾百元到2000多元不等，並按照員工業績來決定禮物的價值多少，而每個員工收到禮物都很開心。不願意透露姓名的這家公司老闆表示，疫情期間大家業務繁忙，經常加班加點，非常辛苦，所以想給大家更多的物質獎勵表示感謝。但是她不想高調宣揚此事，因為很多行業都因為疫情衝擊巨大，不想招人嫉恨。

去年貸款 業受益於低利息，2020年做貸款做到手軟。業者李小姐表示，她的公司不是以年終給獎的形式，而是按照每個案子的紅利作為員工福利。貸款業務去年比前年好，因為2020年利息好得不得了，每個人的業績比2019年好，員工收入比2019年增加至少30%，有的每個月做貸款的紅利遠遠超過工資本身。

華人貸款業者Sandy表示，她2020年幾乎每個月都要做幾十單，薪水加紅利的確比往年都好，但是這種好日子也不知道什麼時候會結束。所以趁現在就多掙一些，這個行業壓力很大，尤其是貸款處理人士每天工作至少八個小時，除了吃飯，其他時間都在處理客人申請。

物流業今年相比於其他行業算是衝擊較小，有些收益還勝於去年。物流業主管Kelvin顧表示，他們做進出口運作，進口方面比往年好一些，主要是靠電商推動。但是出口主要是小包裹快遞，這個業務和比往年差很多。公司每年都會給員工頒發年終獎金，金額和去年差不多，會根據每個人的業績情況，且每個季度還會根據效益給員工頒發季度獎金。因為疫情期間大家工作都很辛苦，所以即使公司少賺也要給員工多一點。