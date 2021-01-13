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洛杉磯2021年兇殺案增加 是去年同期兩倍多

記者李雪／綜合報導
洛杉磯市今年前12天，兇殺案數量是2020年同期的兩倍多。（洛市警局網頁）
洛杉磯市今年前12天，兇殺案數量是2020年同期的兩倍多。（洛市警局網頁）

洛杉磯市警察局長摩爾（Michel Moore）12日宣布，在2021年頭的前12天，洛市發生的兇殺案數量是2020年同期的兩倍多。局長透露可能和疫情期間，一些高風險的緩刑犯未被關押有關。

摩爾說，今年到目前為止，共有19起兇殺案，其中包括一名11日晚在聖費南度谷（San Fernando Valley）被殺的十幾歲男孩，以及10日在彼此相隔六個小時內，在南洛杉磯被殺的三名男子。而2020年同期，該市只發生九起兇殺案。

摩爾在12日的洛杉磯警政委員會上指出，槍枝暴力仍在繼續，需要重點關注。在19起兇殺案中，有12起涉嫌團伙或幫派犯罪有關。他也與南洛杉磯和霍倫貝克（Hollenbeck）分局的幫派干預專家交流，希望尋求遏制暴力的策略。

給出的建議包括增加對幫派干預者（interventionists）的培訓，在市長賈西提（Eric Garcetti）辦公室的支持下增加人員，並確保新的干預者和代表（ambassadors）熟悉洛市警局的官員，以便他們協調努力減少暴力。

不過干預人員的配置也受到疫情影響。摩爾說，該部門將努力為他們提供額外的新冠快速測試，這樣他們就不必等待獲得結果，而影響他們在外面工作的效率。

摩爾補充，警局其實非常擔心一些處於高風險緩刑的人，並可能助長了暴力事件的增加。他說，新冠疫情影響了緩刑官員監督緩刑人員的能力，執法人員可能必須介入以提供更多監督。

洛杉磯 疫情 幫派

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