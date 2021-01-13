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新冠疫苗注射前六個必知

陳筱芬醫學博士
家庭全科醫師陳筱芬分享接種疫苗注意事項。（本報資料照片）
家庭全科醫師陳筱芬分享接種疫苗注意事項。（本報資料照片）

美國自2020年底，開始了新冠狀病毒的疫苗注射，到目前為止，已經有Pfizer和Moderna兩家通過 FDA的檢定合格 ，相信日後還會有其他廠牌的疫苗通過。而疫苗的注射計劃，也開始在各地進行中。疫苗注射的先後順序，各地衛生部門都有規劃，大家應該遵守規定、按照順序上網登記，確定時間地點後，才能接受疫苗注射。相信在未來幾個月內，大家都有機會去做疫苗接種。

今天要談的是，接種疫苗時要注意的事項。

首先，我們要了解，在不同的狀況下，有哪些人不合適接種新冠疫苗：

第一，曾經對藥物、昆蟲叮咬、食物、或其他疫苗有嚴重過敏體質的人，請務必和你的醫師討論。

第二，目前對18歲以下的兒童及青少年，還沒有定論，廠商也正在進行這方面的研究，以確認他們注射疫苗的安全性。

第三，關於孕婦，則要根據懷孕當時的狀況，來研討是否適合接種新冠狀病毒的疫苗，請先和妳的婦產科醫師討論。

第四，免疫系統功能不全的人，包括做過器官移植，正在吃抗病毒、抗排斥的藥物，或是正在接受化療、電療的病人，請跟你的腫瘤科或感染科醫師討論。

第五，有嚴重病情失控的人，例如有控制不好的糖尿病、氣喘、心臟病等狀況的病人，請跟你原本的醫師討論。

第六，正在發燒或正處於急性感染的病人，請跟你的感染科醫師討論。

目前的新冠狀病毒疫苗注射，是要施打兩劑，Pfeizer 輝瑞的兩劑中間，起碼要間隔三週、但不能超過六週，Moderna 的兩劑中間，起碼間隔四週、但不能超過六週。通常注射之後，要在現場停留至少十五分鐘到三十分鐘，以免萬一有嚴重過敏的情形發生，就可以馬上在注射疫苗的現場處理。如果沒有緊急過敏的問題，目前最常遇到的疫苗注射後的副作用，主要是疲倦，頭痛，肌肉痠痛，關節痛。其他較少見到的有發燒，腹瀉，嘔吐等等。這些通常都是暫時性的，也都會恢復。其他有關注射後的注意事項則類似流感疫苗

大家最關心的事情，是打完兩劑新冠狀病毒疫苗之後，到底有多少保護力？可以持續多久？

到目前為止的研究顯示，打完兩劑之後，要等一週以上，身體在一段時間之後，才能達到最高免疫力，然後可以有至少三個月的保護效果，也可能會更久。但是目前仍然不清楚，疫苗是否只能預防症狀、不會發病，還是足以終止傳播。

所以即使完成疫苗注射，還是要繼續遵守戴口罩、維持社交距離及勤洗手是等防疫措施。

流感疫苗 過敏 心臟病

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