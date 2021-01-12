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南加超市網羅兩岸三地及東南亞最搶手的年貨上市

記者楊青／洛杉磯報導
各大華資超市都準備了貨豐量足的魚肉生鮮和火鍋食材，供應農曆新年市場。（記者楊青／攝影）
各大華資超市都準備了貨豐量足的魚肉生鮮和火鍋食材，供應農曆新年市場。（記者楊青／攝影）

疫情依然籠罩，南加州中國農曆牛年新春氣氛卻日濃一日，各大華資超市開始張燈結彩，年貨陸續上市。商家今年全力網羅兩岸三地及東南亞各地最道地和最搶手的年貨，春節伴手禮、生鮮果蔬、魚肉海鮮，貨豐量足，疫情下民眾過節的熱情，更勝往年。

影音來源：記者楊青

與新冠疫情持續造成冷清的街道形成對比，南加州華資超市新春年貨市場熱火朝天。大華99各地分店上週開始各種年貨紅火上市，各式年糕、糖果禮盒、地方零食、餅乾大禮包成行成架；大中華超市在各地的分店，也從本週起陸續上架各種年貨；夏威夷、順發、加州、瑞發等超市的店員們推著一車車的年貨擺放市場。商家表示，未來兩周，所有年貨都將陸續抵岸，預計在2月12日大年初一前十天全部到齊。

為吸引過年買氣，華資商家今年早早就絞盡腦汁，希望讓民衆吃到最In的年貨。大華超市今年除了傳統台中太陽堂太陽餅、鳳梨酥、綠茶酥、義美南棗核桃糕、桂圓核桃糕、蛋黃酥之外，今年的年貨貨架上多了不少東南亞特色的各種綜合糖果禮盒，歐洲曲奇餅干和巧克力禮盒；好運來、夏威夷等超市則引進鮮花餅、蕎麻麻、黃油蛋糕、果蔬蛋糕、香蕉捲以及年輕人最喜歡的麻辣小吃系列，和北京、天津、四川等美食大省的年貨系列。與往年最大不同的是，不少超市今年的年貨大大增加了健康食材，一些超市光是紅棗就有七、八種。

羅斯蜜市一家超市的年貨上貨店員表示，今年紅棗特別暢銷，民眾除了自用之外，一些人也用來新年送禮，「我們今年第一次紅棗散裝賣」，該店員表示，他聽説紅棗熱銷與預防新冠疫情有關。

夏威夷超市經理Andy表示，剛剛過去的感恩節和聖誕節，民眾過節的熱情非常高，因爲餐館堂食關閉的緣故，大家都在家裏過節。雖然不能大聚會，小家庭的飲食反而更加講究，因此今年的年貨供應重點將放在魚肉生鮮方面，尤其是海鮮和游水魚蝦、野味、各種火鍋食材和調料，不會讓民眾失望。

包括香港、順發、加州、光華、168等華資超市，以及各地德成行、永合豐的年貨市場，也正陸續登場。一些超市還專門為喜歡自己做傳統手工年貨的民眾準備了糯米、米粉、綠豆、粽葉專櫃；永合豐和德成行等則專門開闢了年畫、對聯、彩燈專櫃，讓民眾用最傳統的方式歡度中國新年。

2021大年初一是在2月12日（星期五），長周末的新年讓大家相當期待，一些民眾從本週已開始貼春聯，掛燈籠，準備給孩子們的紅封包。不少民眾表示，2020年發生太多事情，處處心驚，現在只希望2021農曆年早日到來，更希望2021年新年新氣象，平安、健康、吉祥。

聖蓋博大華超市的年貨已陸續上市。（記者楊青／攝影）
聖蓋博大華超市的年貨已陸續上市。（記者楊青／攝影）
大華的年糕已經上市。（記者楊青／攝影）
大華的年糕已經上市。（記者楊青／攝影）
一些民眾已開始採購年貨。（記者楊青／攝影）
一些民眾已開始採購年貨。（記者楊青／攝影）
大中華超市的店員正在上年貨。（記者楊青／攝影）
大中華超市的店員正在上年貨。（記者楊青／攝影）
華資超市的年貨市場上的新春玩偶，相當喜氣。（記者楊青／攝影）
華資超市的年貨市場上的新春玩偶，相當喜氣。（記者楊青／攝影）

加州 疫情 夏威夷

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