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UCLA校醫性侵案 法官裁定賠償7300萬元

記者啟鉻／綜合報導
前UCLA校醫西普斯。（檔案照）
前UCLA校醫西普斯。（檔案照）

前洛杉磯加州大學UCLA）校醫、婦科醫師西普斯（James Heaps）性侵案。聯邦法院11日宣布，聯邦法官已經初步批准一項和解協議，即加州大學系統同意支付超過5500名女性受害者總計7300萬元賠償金。被告西普斯被指控犯有20項性攻擊重罪。

聯邦法官R.Gary Klausner近日在洛杉磯聯邦法庭初步批准了這項和解協議，並需法官在7月間最終批准。該案是婦科醫師西普斯在UCLA校區等地犯下性侵罪的集體訴訟一部分，受害者稱遭到被告性虐待及性攻擊。希望洛杉磯加大加強嚴格保護措施，防止類似事件再次發生。

UCLA校醫西普斯性侵案，最初於2019年由宣稱的受害人提出集體訴訟，指稱被告涉及對女性受害者攻擊、虐待及騷擾。同時校方也受到指控，稱在校區內無法保護這些受害者，即使在獲知被告對眾多受害者有不法行為之後。和解協議中的7300萬元，將全部用於補償逾5500名受害者。受害者分別曾在1986年至2018年在Ronald Regan洛杉磯加大醫療中心，1983年至2010年在校區學生健康中心，以及2014年至2018年在西普斯於UCLA辦公室遭到傷害。

被告被指控的違法行為包括，在檢查過程中性虐待，推薦不必要的婦科檢查過程，以及過於頻繁檢查，以便做更多違法行為，同時被告在檢查中還提出不當性暗示及評論，並要求受害者脫掉衣服，藉口方便檢查等。被告西普斯，現年67歲，對被指控虐待其中七名受害者拒不不認罪。

性虐待案辯護律師John Manly，負責代表該案112名受害者。他表示，根據首先公布的和解協議內容，受害者每人可獲賠償2500元至25萬元不等。他於2020年11月聲稱，受害者平均可獲得約1萬1000元。他說，很顯然這就是UCLA及加州大學系統，對遭受校醫嚴重性攻擊和虐待的所有受害者們的補償。

他強調，他的律師事務所對這一和解方案並不認同，且他代表的部分受害者並不接受。他敦促加州州長及總檢察長、立法機關調查，弄清這項和解協議達成的過程，以及什麼人參與。

原告在訴狀中稱，盡管部分受害者早就對校方申訴校醫西普斯種種不法行為，但直到2017年末，該案才正式被UCLA調查。而且西普斯在接受調查及UCLA通知他合約於2018年6月30日到期不再續約後，繼續診治女性患者。2018年6月14日，UCLA中止了西普斯工作關係，並通知執法機關對他立案調查。2019年6月，西普斯遭拘捕，被控多項性侵重罪。隨後更多受害者站出來指控西普斯。2020年8月，西普斯遭更多重罪指控。

據暸解，UCLA除了對受害者賠償外，還在加強安全保障方面做了一些改革，包括實施 對性騷擾/性攻擊的新的調查模式；完善陪伴政策，進行培訓；通知患者報告選項；對UCLA醫療設施人員提供敏感界限檢查專項培訓；強化資格認證及重新認證過程，並符合UCLA醫療需要；配備符合資格監督員，評估改革實施內容等。

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