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南加州爾灣副市長金太美提案 嚴防反亞裔仇恨犯罪

本報訊
南加州爾灣市市政廳。 (市府官網)
南加州爾灣市市政廳。 (市府官網)

面對橙縣種族仇恨犯罪的激增，南加州爾灣副市長金太美 (Tammy Kim) 12日在市議會提案，討論市政府及警察局應如何保護亞裔社區免受仇恨犯罪攻擊。

在名為「用行動支持一個有包容性且多元化社區」的提案中，金太美要求爾灣市政府和警察局採取以下措施保護社區：一，成立方便居民舉報種族歧視及反亞裔事件的熱線、網站和任何相關的追蹤紀錄體制；二，開展公眾意識宣導活動，強調爾灣建設多元化城市的必要性和保護亞裔居民的力量。

金太美指出：「我自己是一位亞裔美國人，身為副市長更會盡全力從爾灣排除仇恨犯罪。去年爆發疫情以來，種族歧視事件越來越頻繁，讓自己和亞裔族群深感痛心。因此，我懇求爾灣居民與我同心協力保護這座城市，提高警覺，舉報每一件目睹的種族仇恨犯罪事件。」

據反亞太裔仇恨與歧視組織 (STOP AAPI HATE) 的一項調查，從疫情爆發到 2020年 6月30日之間，加州就有832件與新冠肺炎 (COVID-19) 有關的歧視和騷擾事件。在爾灣市，有將近一半的市民認為自己是亞裔人。因此，地方政府和警察局需要採取更為積極的措施，防範仇恨犯罪，不能讓市民因為種族差異而受到迫害。

亞裔 爾灣 種族歧視

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