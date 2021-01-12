中餐館仿蟹肉用「krab」食客提告誤導被駁回

日前南加州中餐連鎖店遭「真假蟹肉」官司，最終法院駁回消費者上訴。 取自Unsplash

一家中餐館 出售的仿蟹肉使用「krab mix」名稱，有食客認為誤導消費者以為是真蟹肉，控告該中餐館欺詐。但該案初審時，聯邦地區法官認為就像早餐麥片「Froot Loops」，雖然名稱中有「水果」（fruit）的同音詞，但一個理性的人不會指望真有水果，因此判原告敗訴；但原告不服又提起上訴，仍然被駁回。

聯邦第九巡迴上訴法院合議庭，11日對原告Chansue Kang提出的上訴案聽證。Kang控提告「P.F. Chang’s China Bistro」餐廳欺詐消費者，因為原告認為「krab」與「crab」指的都是螃蟹，而常識中，「krab」指的是假蟹肉。被告質疑原告的常識，指出仿製螃蟹的拼寫是「k」而不是「c」。

聯邦地區法官Percy Anderson指出，具有爭議的混合拼寫「krab」，雖然可能是對「螃蟹」一詞的幻想，但沒有一位消費者會認為「krab mix」指的是真正的螃蟹。

原告Kang在訴狀中稱，位於托倫斯市（Torrance）的「P.F. Chang’s China Bistro」餐廳，採取誘餌和轉換策略，即該產品中不含有蟹肉，但其菜單上卻錯誤標記。據稱這些食品包括宮保龍捲（kung pao dragon roll）、炸蝦天婦羅捲和加州 捲，均被標識為「蟹肉混合」（Krab Mix）的食品。原告聲稱，當從被告「P.F. Chang’s China Bistro」購買食品時，他是依照菜單上的陳述，如果他知道被告的陳述是虛假和誤導性，就不會購買各種含有混合假蟹肉的食品。

但法院認為原告未能提出足夠充分的理由。法官Anderson寫道，以早餐麥片「Froot Loops」為例，認為沒有一個理性的人會期望其包含真正的水果。其次，一個明事理的消費者知道，便宜的加州捲食材包含仿製品，而不是真正的蟹肉。此外，「P.F. Chang’s China Bistro」在其菜單上使用「crab」的菜式，的確包含真正的螃蟹肉，因此消費者不會將「krab mix」和「crab」混淆。