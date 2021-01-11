加州大學：今秋28萬學生可返校上課

加大可望於今年秋季學年度，讓學生重返校園進行面對面課程。（洛杉磯加大網頁）

加州大學 系統（UC）11日宣布，由於新冠肺炎疫苗 開發，表明人與人能再次安全聚集，加大計畫從2021年秋季學年度，讓該系統擁有的28萬6000名學生重返十個校園，進行大部分面對面的課程。

加大總校長德雷克（Michael Drake）在與加大十所大學校長協商後，做出上述決定。他說：「隨著大學持續監控疫情發展，我們計畫安全的面對面課程，目前的預測使我們希望，秋天學生得以享受正常的校園生活。」

洛杉磯時報報導，加大發出的聲明指出，強大的研究進展，與新冠肺炎疫苗很快提供給學生、教職員工，校園可望歡迎學生回歸，同時保持對所有重要預防工作的警惕。

加大校園在去年3月起，轉為線上課程後遭受巨大財務損失，包括住房和餐飲等數億元收入。2021年秋季入學率（尤其是外州和國際學生）在某些校區也有所減少，部分學生對接下來一年的虛擬課程顯得猶豫。

加大在聲明中說，各校區繼續進行恢復秋季線下課程的具體計畫，包括額外安全措施、開始日期等，也將持續與當地公共衛生官員密切協商，遵循所有州和地方的健康指南。

加大這項宣布，是在州大（CSU）宣布計畫在秋季學年，對旗下23所學校開放學生重返校園後作出的決定。