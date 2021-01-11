珍寶幣案華人主犯被判入獄十年 還國稅局188萬元

前富豪集團老闆陳力，針對被控的1.47億美元欺詐案表示認罪，聯邦檢察官洛杉磯辦公室指出，他被判入獄十年和償還國稅局188萬元。（本報資料圖片）

聯邦檢察官洛杉磯 辦公室11日指出，綽號「老闆」（boss），涉及「珍寶幣」案現年63歲的布瑞普萊市（Bradbury）居民陳力（Steve Chen），已被法官裁決入獄十年，同時被勒令向國稅局償還188萬元。

而針對他應該如何賠償受害投資 者的聽審，訂7月16日舉行。陳力年前已和檢方達成認罪協議，他承認以金字塔式的老鼠會詐騙模式，宣傳他的公司和項目。

由於聯邦監獄中的新冠疫情，法官John F. Walter下令讓陳力在7月26日時投案，以便展開服刑。

陳力是「美國 富豪集團」（Fine Investment Arts Inc. 簡稱USFIA）和其他使用相同亞凱迪亞地址的其他六家公司的所有者和首席執行官。根據檢方向洛杉磯聯邦法院提交的文件，他從2013年7月至2015年9月，以欺詐手段促進和拉動了USFIA的投資，並從全球超過7萬名受害投資者獲得了1.47億元。

陳力在認罪協議中承認，他錯誤地將USFIA推廣為一家成功的多層營銷公司，該公司宣稱從其在美國、多米尼加共和國、阿根廷和墨西哥等地擁有，但其實根本不存在的礦山中，提取琥珀和其他寶石。投資者被騙去購買USFIA數字貨幣投資，每筆投資額在1000元到3萬元之間，主要是購買據稱由寶石支持的「珍寶幣」。

陳力承認，USFIA還向發展下線的投資者提供其他獎勵，包括現金、旅行、豪華車、洛杉磯地區的房屋，以及號稱為移民投資者提供EB-5投資移民簽證。但實際上這些獎勵從未兌現，該公司更沒有上市計劃，珍寶幣的真實價值也子虛烏有。

陳力還承認試圖逃避繳納聯邦所得稅。據聯邦檢察官稱，他報告的2014年總收入為13萬8015元，實際上他當年收入超過480萬元，其中未計算利息的逃稅額度和罰款達188萬元。

該案經過五年審訊，陳力月前在法庭上表示同意簽署認罪協議，承認貨幣欺詐陰謀和逃稅的罪名指控。