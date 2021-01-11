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朴銀珠轉任聯邦眾議員 橙縣縣政委將舉行補選

記者王全秀子／橙縣報導
朴銀珠因當選國會議員，其留下的橙縣第二選區縣政委員席位將在3月9日舉行特別選舉以填補空缺。（取自Michelle Steel推特）
朴銀珠因當選國會議員，其留下的橙縣第二選區縣政委員席位將在3月9日舉行特別選舉以填補空缺。（取自Michelle Steel推特）

橙縣縣政委員朴銀珠（Michelle Steel）在去年11月選舉中，競選橙縣第48選區國會議員勝出，橙縣縣委會將在3月9日舉行特別選舉以填補朴銀珠留下的空缺。橙縣選務處近日發出公告，有意參選者可在1月25日下午5時前提出申請，所有候選人必須符合相關條件才能參與競選。

選務處消息，目前已向候選人提供申請表。朴銀珠代表的是橙縣第二選區，因此補選的席位也是代表第二選區。

此次特別選舉投票中心將從2月27日（周六）早8時起開放至下午5時，自3月6日起所有投票中心開放時間從早8時至晚8時，3月9日選舉日當天所有投票總心從早7時開放至晚8時。郵寄選票處理將從2月8日開始，並將持續至4月8日。

根據橙縣縣府官網顯示，第二選區代表的城市包括科斯塔梅莎（Costa Mesa）、賽普斯（Cypress）、杭廷頓灘（Huntington Beach）、拉帕瑪（La Palma）、洛斯阿拉米托斯（Los Alamitos）、新港灘（Newport Beach）、海豹灘（Seal Beach）、史坦頓（Stanton），以及芳泉谷（Fountain Valley）和普安那公園（Buena Park）部分地區，代表的城市人口約有60萬7000人。

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