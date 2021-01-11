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華人稱美國解除與台外交限制 只是為拜登執政埋雷挖坑

記者啟鉻／洛杉磯報導
有中國背景評論的人士則說，所謂龐培歐聲明，實際無法實現，只是為拜登執政埋雷挖坑。（美聯社）
有中國背景評論的人士則說，所謂龐培歐聲明，實際無法實現，只是為拜登執政埋雷挖坑。（美聯社）

美國國務卿龐培歐近日發布聲明，取消現行美台交往限制。此舉引發坊間關注中美台關係人士諸多議論；有人認為，這是台美關係進一步升級，並不違反一中政策；也有人表示，拜登上台後是否會「川規拜隨」還有待觀察。有中國背景評論的人士則說，所謂龐培歐聲明，實際無法實現，只是為拜登執政埋雷挖坑。

台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯表示，國務卿龐培歐的聲明，標誌台美關係進一步升級，且不違背一中政策，也非代表美國與台灣能正式建交，承認台灣是一個主權國家，表明美國與台灣交往會比以前更密切。

吳兆峯指出，新冠肺炎疫情發生，美國對中共更加不信任，中美關係也更加緊張。若拜登上台執政，希望中美關係回溫，雙方就必須增加更多互信。疫情發生後，中美兩國實力大不如以前，要想關係回溫，需要雙方都能滿足對方需要才行。當然，龐培歐聲明，可以為拜登政府增加更多中美交流空間，一旦中共對美國與台關係密切不滿，拜登就可以推說是川普政府所為。

政治評論員吳程遠認為，美台關係能在交流上解除限制，理應樂觀其成，但美國政府交接在即，這項宣示對於不久就職的拜登政府能否「川規拜隨」，還是在攻佔國會的暴亂後，讓拜登政府對川普時期的政策，情緒上產生更大的反作用力，是蔡政府應該務實面對的問題。

吳程遠指出，美國新的執政團隊對於和台灣友好與否，除了再次考驗蔡政府押錯寶後的洗白功力外，拜登對於美中關係的修補力道也是觀察重點，無論是美國駐聯合國大使訪台、龐培歐解除限制的聲明，對拜登來說川普執政期間留下的「利台、友台」政策，意圖絆住拜登，但台灣議題恐怕反而成為拜登執政創造出成本低廉效果極好的籌碼。

吳程遠強調，台駐美代表蕭美琴能否參加拜登就職典禮，或許可作為龐培歐這項聲明有無延續性、以及未來拜登如何處理美中台三邊關係的重要指標。

政治評論員劉青表示，距離川普總統離任時日不多，此時國務卿龐培歐拋出所謂與台交流解除限制聲明，實際效果怎樣？真的能做到嗎？他認為，只是一句空話。而且嚴重違背中美兩國「一個中國」政策，違反兩國建交公報，當然也不會有什麼好結果的。

若此聲明是想支持台獨，可是台獨勢力究竟有多大？所以所謂聲明也是徒勞無益。請問，既然川普政府試圖與台灣建交，為什麼一年前不做呢？劉青認為，所謂龐培歐聲明只是為拜登政府執政挖坑、埋雷，為中美關係製造難題而已。

拜登 美國 龐培歐

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