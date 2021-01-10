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二度彈劾川普 華裔認為不無作秀成分和「個人恩怨」

記者李雪／洛杉磯報導
眾多川普支持者佔領了國會。（美聯社）
眾多川普支持者佔領了國會。（美聯社）

6日的國會暴力事件發生後，民主黨計畫再次彈劾川普總統。南加共和黨人認為兩次彈劾已是有點個人恩怨的意思，讓川普在歷史上不好看。民主黨人則強調，不希望讓川普以後再選，且要他要為煽動國會暴動承擔後果。

共和黨前全國圖書館／博物館委員梁建文分析認為，為什麼分明沒剩幾天，但民主黨一定要再次彈劾川普總統，有多個原因。首先是國會政客估計不少人是真的被嚇壞了，因為當時當下他們確實無法知道自己會不會有危險。因此對川普發起第二次彈劾，其實更像是針對川普個人，已經不是黨派之間的矛盾。

她表示，民主黨想要讓川普下台，只有三個途徑，要麼川普辭職，但這幾乎是不可能的，川普是個一輩子不肯認輸的人。其次是用憲法第25修正案，川普的內閣將他免職。但目前內閣中不贊同川普的人都退出了，比如趙小蘭，所以肯定也行不通。所以民主黨只能採取再次彈劾的手段，而這樣將來歷史中川普將成為被兩次彈劾的總統也不好看，因此也是有一點作秀成分的。

不過此舉是針對川普個人的，她不認為會影響到共和黨，也認為共和黨未來還是有自己的基本盤和受歡迎的政策，而且共和黨這次得票多也贏了很多位置，唯一輸掉的就是總統一職，但共和黨本身並沒有輸。

民主黨聖安東尼山社區學院校董會主席陳介飛則認為，彈劾當然是因為川普這個人有很大的問題，連許多共和黨人都站出來說他有問題。不過大多是退休的共和黨人，很多還在職的人就不敢站出來講，因為川普還是控制著黨。但他強調，雖然只有11天，川普還是可以搞出來一些事情，「他必須要走」，而且彈劾也讓他以後不能再選。

他表示共和黨現在才來說團結，但在事發之前都一直說要翻盤選舉結果。而且在國會煽動這樣的暴亂，一定要有後果。若是換了其他人，煽動一群人來華府闖入國會搞破壞，一定會被懲罰；若是外國人幹的，恐怕都宣戰了，「怎麼可以換成總統這樣做，就給他放走」。這也是要讓下一代人學到，如果做了這種事，要承擔後果的。

眾多川普支持者佔領了國會。（美聯社）
眾多川普支持者佔領了國會。（美聯社）

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