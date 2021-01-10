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川普精神脆弱很危險？華裔議員投書解釋為何彈劾川普

編譯組／綜合報導
劉雲平決定再次彈劾川普。（本報檔案照）
劉雲平決定再次彈劾川普。（本報檔案照）

華裔國會眾議員劉雲平（Ted Lieu）10日投書洛杉磯時報，講述他在6日國會暴力事件後，決定再次彈劾川普的理由。

劉雲平在投書中回顧事發當天，他正在砲樓大廈（國會辦公樓Cannon House Office Building）四層的辦公室裡，國會大廈的警察大約下午1時15分進來告訴他和幕僚立即撤離。警員在每層樓奔跑敲各辦公室的門通知撤離，警方還建議劉雲平卸下西裝外套上的別針，不然會被認出是國會眾議員，「我們下樓時對情況一無所知」。

劉雲平一行人通過地下隧道到達中央辦公大樓（Rayburn House Office Building），眾議員西西萊（David Cicilline）的工作人員在那裡讓劉雲平一行進入他的辦公室躲避，然後鎖上了門。大家在電視上觀看暴力事件現場，劉雲平此時得以發短信給妻子和父母報平安。

他表示，看著騷動的人群中，一些人拿著邦聯的旗幟，掠奪了國會聖殿，砸碎了門窗，在那一刻，未知暴民還要走多遠，以及誰可能受到傷害。他表示，「很明顯我們正處於川普所煽動的未遂政變之中。在社交媒體上，他曾告訴支持者1月6日降臨華府，並表示這將會『很野』（wild）」。

「然後，他發表了煽動性言論，並以大選欺詐的虛假說法來激怒他們。他告訴他們『我們不會再接受它了，這就是這麼回事。用大家想到的最喜歡的話來說，我們將讓偷竊停止』。隨後他指示他們前往國會大廈。他說，『你們永遠不會虛弱地奪回我們的國家。你們必須表現出力量，而你們必須強悍』」，而這些人聽從了他的命令。

當叛亂分子湧入國會大廈，他們破壞牆壁，用鉛管毆打警察。而當川普在推特上發布一段視頻告訴暴徒襲擊國會大廈時，他說「我愛你們」。劉雲平表示，「這很痛苦地表明，他不應該再擔任總統一分鐘」。就在躲避時，他和國會議員西西萊決定再次彈劾總統。他們連夜遠程與眾議院司法委員會工作人員，以及眾議員Jaime Raskin一起起草了彈劾條款：「煽動叛亂」。他表示，「這寫起來並不難」。

劉雲平表示，總統在光天化日之下煽動暴力推翻國會，甚至造成數人死亡。這不僅是對國會的正面攻擊，且是對憲法和民主的正面攻擊。如果在這種情況下不引用憲法的彈劾規定，那要等到何時？

有人認為彈劾川普為時已晚。劉雲平認為這個想法是不對的，儘管當選總統拜登將於1月20日就職，但彈劾川普的原因有多種。首先，彈劾和定罪可以移除一名妄想和危險的總統。有大量報告都顯示川普處於脆弱的精神狀態，甚至他的顧問都不知道下一步該怎麼做。向參議院發送彈劾文章，將有助於阻止川普採取更瘋狂的行動。

其次，彈劾和定罪將阻止川普再度通過當選公職來威脅國家。這次彈劾條款專門規定了「喪失擔任任何職務的資格」。彈劾將使川普失去納稅人資助的福利，例如養老金、健康保險、辦公場所和員工。

第三，後代需要知道，在叛亂分子襲擊國會大廈之後，國會有迅速而有力地採取了行動。川普的本土恐怖分子試圖通過暴力手段使他繼續任職，「我們不能假裝1月6日沒有發生過。如果我們的回應只是用嚴厲的措辭發表言論，這將鼓勵更多暴力行為者在未來推翻我們的民主」。

他表示，一些共和黨議員呼籲療傷，但不承認自己造成這種暴動的同謀。「當暴亂者衝進國會大廈時，這暴露出我們的民主制多麼脆弱」。國會現在能做的最壞的事情就是假裝一切正常，把這場危機拋在身後。「但為了正義並治愈國家，我們需要參與起義的人對此負責，其中包括總統」。

劉雲平表示希望川普做正確的事並自己辭職，或者他的內閣成員使用「憲法第25修正案」將他免職。但由於這兩種行動不太可能發生，眾議院將履行憲法義務捍衛民主政府，使川普成為歷史上第一位被兩次彈劾的總統。

彈劾 川普 劉雲平

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