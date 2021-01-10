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南加橙縣重症監護室病人上升至創紀錄

橙縣訊
橙縣10日報告3121例新增新冠病毒確診案例，及50例死亡，這使該縣確診總數達到18萬8602例和2092人死亡。（衛生局臉書）
橙縣10日報告3121例新增新冠病毒確診案例，及50例死亡，這使該縣確診總數達到18萬8602例和2092人死亡。（衛生局臉書）

橙縣10日報告3121例新增新冠病毒確診案例，及50例死亡，這使該縣確診總數達到18萬8602例，和2092人死亡。好消息是橙縣的新冠病人住院人數稍為減少，病人從9日的2221人減少到2216人。

根據橙縣醫療機構的數據，重症監護室（ICU）病房病人，從528人上升到創紀錄的547人。

在10日死亡的50人中，有九例來自養老院，還有一名是養老院的護理工作人員，另外還有11人是療養院的居民。自新冠大流行以來，橙縣692名死者來自療養院 （skilled nursing facility），232人來自安養院（assisted living facilities）。

橙縣10日報告3萬3470人測試，總共測試了225萬7432人，其中11萬3309人康復。

橙縣首席執行官弗蘭克·金（Frank Kim）日前提到，因為聖誕節和新年假期導致疫情將會惡化。他擔心在假期會導致確診人數的數字更糟，目前確診陽性率正在上升，約為18％。

橙縣縣政委員Lisa Bartlett說，該縣目前只有41個ICU病床。醫院把病人放在導管實驗室和其他地方，因為醫院沒有可用的房間和空間，只能利用醫院每一個空間安置病人。

橙縣 養老院 療養院

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