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中領館是否核發綠碼 成為返回中國的主要難關？

本報記者／洛杉磯報導
中國遊客的漫漫回鄉路。（檔案圖片）
中國遊客的漫漫回鄉路。（檔案圖片）

美國疫情持續嚴重，中國疫情又起，臨近中國新年，滯留美國的中國遊客回中國之路日益艱難。比起昂貴的機票、去指定的地方做雙陰檢測，要想獲得由中國駐美國大使館頒發的綠碼，如今成為真正的難關。

由於駐美國的中國大使館紛紛發出非必要、非緊急，不旅行的指導方針，導致很多人無法拿到綠碼。美國華人對此舉怨聲載道，尤其那些拖家帶口打算回國的華人，面臨父母拿到綠碼，但是孩子沒有拿到，導致骨肉分離；有些長期滯美的華人父母，並因無法返回祖國，憂鬱成疾。

德州華人Ocean表示，他父母已滯留美國一年，經過政策幾番變化，機票取消更改幾次。原本在休士頓的機票和雙陰檢測不能再用，極其艱難地刷到達拉斯飛上海的機票。他帶父母開了四個多小時的車入住達拉斯，1月8日起個大早在檢測機構排隊，從早上7點到近11點才完成檢測。食之無味地吃飯等結果，到半夜拿到雙陰結果就馬不停蹄上傳。

軟體應用程序本身已不太好用，常有填好的項目又變空的情況，第一次填好差不多已經是快過半小時之後。但他爸爸的資料一上傳，兩三分鐘後就收到紅碼，原因是非必要旅行。

他說，因為擔心這個事情會發生，趕緊打24小時全球領事求助熱線，但根本沒什麼幫助，就是說要寫必要性說明。他趕緊寫了父母有慢性病，精神壓力極大，護照即將過期無法二次延期等理由，再次上傳但顯示等待狀態。當時已是半夜2點，等待了一會兒他決定睡一下，但早上起床還是收到紅碼。

他父母從去年7月起就想回國，現在心情很壓抑，尤其是媽媽身體不太好，真不知道現在該怎麼做。他能做的都做了，但回國的縫一點點兒收緊，中國的老百姓太能忍了。但凡有一口飯吃，就老老實實地聽話不惹事。

還有父母帶四歲娃回國，房子已經退租，車子已賣掉。但是檢測合格之後，父母拿到綠碼，小娃卻拿到紅碼，理由是無必要理由回國。父母欲哭無淚，無奈不能骨肉分離，只能再找房子先留在美國，再想辦法。

還有人專門分析什麼情況下大使館會發綠碼，有一名成功拿到綠碼的旅客，分享經驗表示，多數拿紅碼的人是缺了大使館要求的現場證據， 一般是缺少認證。比如抽血時的胳膊與臉的自拍，其次是鼻子採樣的自拍，還要有手持護照的自拍。有了這些照片才能充分顯示沒有檢測作假，增加認證可信度。

有華人慨嘆，回中國宛如打仗，過五關斬六將，還未必能登機。誰要不是有非回去不可的理由，誰願意花錢受罪還沒隱私？

華人旅行社業者Vincent表示，以前主動權在民眾手裡，只要核酸檢測通過就能登機。現在主動權在領館手裡，由領館決定是否符合回國的資格。因此存在一定的爭議。

有一名成功拿到綠碼的旅客分享經驗。（網頁截圖）
有一名成功拿到綠碼的旅客分享經驗。（網頁截圖）

中國 美國 檢測

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