南加疫情嚴重 軍方約150名醫療人員支援

Habor-UCLA醫療中心獲軍方支援20名醫護人員。（網路截圖）

南加 新冠肺炎疫情近期愈加惡化。由於缺乏醫護人員，感染患者在醫院爆滿，整個醫療系統處於滿負荷狀態。還好聯邦國防部 醫療人員加入支援，並已經就位。這些軍隊醫療人員來自空軍護士及陸軍醫護人員。

軍隊醫療人員開始增援南加河濱縣、洛杉磯 縣的醫院，以緩解當地醫療系統醫護緊張狀況。預計國防部將派出約150名軍隊醫護人員，到特別急需醫療人員的醫院，這些醫院因感染患者過多，已經達到負荷極限。Harbor-UCLA將獲20名護士及醫務人員支援。該醫療中心負責人之一Nancy Blake表示，這些軍方醫療人員來得正是時候。我們也從其他地區招募了醫護人員，每個人都在發揮作用。

截至9日（周六）洛杉磯縣醫院有近8000名新冠肺炎感染患者。河濱加大醫療中心8日也通報有1648名感染患者。Harbor-UCLA醫療中心表示，該中心有超過一半的患者屬新冠病毒患者。為了容納更多重症病人，醫院將其它地點臨時改成重症監護室（ICU）病房。同時，存放遺體的太平間也不堪重負，加州國民警衛隊已經派往洛縣法醫處，幫助處理不斷增多的遺體。