我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

南加疫情嚴重 軍方約150名醫療人員支援

河濱訊
Habor-UCLA醫療中心獲軍方支援20名醫護人員。（網路截圖）
Habor-UCLA醫療中心獲軍方支援20名醫護人員。（網路截圖）

南加新冠肺炎疫情近期愈加惡化。由於缺乏醫護人員，感染患者在醫院爆滿，整個醫療系統處於滿負荷狀態。還好聯邦國防部醫療人員加入支援，並已經就位。這些軍隊醫療人員來自空軍護士及陸軍醫護人員。

軍隊醫療人員開始增援南加河濱縣、洛杉磯縣的醫院，以緩解當地醫療系統醫護緊張狀況。預計國防部將派出約150名軍隊醫護人員，到特別急需醫療人員的醫院，這些醫院因感染患者過多，已經達到負荷極限。Harbor-UCLA將獲20名護士及醫務人員支援。該醫療中心負責人之一Nancy Blake表示，這些軍方醫療人員來得正是時候。我們也從其他地區招募了醫護人員，每個人都在發揮作用。

截至9日（周六）洛杉磯縣醫院有近8000名新冠肺炎感染患者。河濱加大醫療中心8日也通報有1648名感染患者。Harbor-UCLA醫療中心表示，該中心有超過一半的患者屬新冠病毒患者。為了容納更多重症病人，醫院將其它地點臨時改成重症監護室（ICU）病房。同時，存放遺體的太平間也不堪重負，加州國民警衛隊已經派往洛縣法醫處，幫助處理不斷增多的遺體。

國防部 南加 洛杉磯

上一則

南加亞裔長者上周末起失聯 警方呼籲協尋

下一則

中領館是否核發綠碼 成為返回中國的主要難關？

延伸閱讀

4成洛杉磯醫護拒打疫苗！專家憂：數年內仍恐爆發疫情

4成洛杉磯醫護拒打疫苗！專家憂：數年內仍恐爆發疫情
大選返台投票 機票貴也甘願

大選返台投票 機票貴也甘願
劉馨儀宣誓就職洛杉磯縣高院法官

劉馨儀宣誓就職洛杉磯縣高院法官
20美國國防部醫療人員 馳援河濱縣醫療系統

20美國國防部醫療人員 馳援河濱縣醫療系統
服務社區 仁濟醫療中心嚴防疫

服務社區 仁濟醫療中心嚴防疫
加州放寬醫病比例 基層護士反彈

加州放寬醫病比例 基層護士反彈

熱門新聞

擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23
南加華人殯葬業者準備棺槨。（記者陳開╱攝影）

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

2021-01-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國留學生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國留學生頭部中彈死
影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播
右翼川粉：拜登就職日 帶武器舊地重遊 不會再手下留情

右翼川粉：拜登就職日 帶武器舊地重遊 不會再手下留情
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持