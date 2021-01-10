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四件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

編譯組／綜合報導
在疫情的最初幾個月中，N95口罩成為熱門商品，因為人們認為它們是唯一有效的口罩。（美聯社）
在疫情的最初幾個月中，N95口罩成為熱門商品，因為人們認為它們是唯一有效的口罩。（美聯社）

過去的一年人們對新冠病毒的理解不斷加深，以致衛生專家曾在2020年初建議的一些保護性措施，與至今發現的有效保護性措施大不相同。有醫師因此建議，一些民眾常做的防疫措施其實沒有必要做。

「Eat This, Not That!」網站引述紐約Bethany醫療診所創始人Shirin Peters醫師，列舉四件已無必要做的防疫措施，第一件便是可以停止擦拭買回來的菜。在疫情初期，民眾想要擦一切都是正常現象。但是，既然現在已經掌握了有關病毒主要傳播方式的更多信息，則對食品消毒就不是必不可少的。Peters指出，儘管通過接觸表面獲得新冠並非不可能，但可能性極小。

第二件則是可以停止過分地消毒雙手。這是疫情初期另一種常規預防方法，但現在其實無需「每過兩分鐘」就對手消毒。Peters表示，只要在戴上口罩前後洗手，並保持避免接觸臉，就無需採取其他預防措施，因為是無法通過皮膚獲得新冠的。

第三件是無需戴N95口罩。在疫情的最初幾個月，N95口罩成為熱門商品，因為人們認為它是唯一有效的口罩，但現在了解到的情況看來並非如此。Peters解釋說，對於典型的戶外暴露，已證明兩層織物口罩與N95口罩一樣有效防止新冠擴散。只有在暴露風險高得多的醫療環境中，包括N95口罩在內的防護設備是更有效的。

第四件是無需戴手套。民眾可以不必始終戴著手套，Peters強調，「儘管接觸表面就得新冠，不是完全不可能，但這極不可能」。

最後他強調要聽從醫生們提出的基本防疫措施，經常洗手，並戴上簡單的兩層織物口罩就足以防止暴露於新冠。無論身在何處都應戴口罩，同時保持社交距離，尤其要避免人群過多的地方，且不要與家庭成員以外的人一起進入室內（尤其酒吧），保持良好的手部衛生，才是有效的防疫方式。

防疫 疫情 紐約

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