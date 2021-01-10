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南加男子在前女友三歲孩前槍殺她 之後跑到德州自殺

帕科瑪訊
監控錄像顯示，Ruiz一度試圖逃跑。（視頻截圖）
監控錄像顯示，Ruiz一度試圖逃跑。（視頻截圖）

46歲的男子Herbert Nixon Flores，日前在洛杉磯縣聖費南度谷北邊最老的社區、帕科瑪（Pacoima），涉嫌在死者三歲女兒面前槍殺前女友，他隨後於9日在警察追捕中，在德州爾溫（Irving）開槍自殺。

爾溫警局聲明稱，從調查人員獲得的消息顯示，Flores會前往爾溫探親，警方於是在Arlington鎖定他的位置，根據監控系統發現嫌犯進入車內，開往達拉斯方向。在達拉斯警察空中部隊和地面協助下，嫌犯的行動被跟踪，直到有警車進入嫌犯抵達爾溫所在地區為止。當嫌犯意識到他被追捕時，放棄了車輛開始步行。隨後他看到有警車向他駛來時，於是用一把手槍開槍自殺。

Flores涉嫌殺死35歲的Karen Ruiz，在帕科瑪住所的一個監控攝像頭記錄了Ruiz的死亡。他們兩人同時育有一名才數個月大的嬰兒。

洛杉磯警察局說，LAPD官員於6日上午9時35分，接到在Bartee道9000號街區一處民宅，發生槍擊事件的電話，警方趕到現場時發現Ruiz有多處槍傷。她在現場宣布死亡。

監控錄像顯示，Ruiz案發時試圖逃跑，但幾秒鐘後，嫌犯追趕她並射擊她，並在她的三歲女兒面前殺死了她。

警方表示，Ruiz當天早上開車去Aletta在保姆的房子裡放下她和嫌犯生的女兒。嫌犯之後跟隨她到住所，之後發生了慘劇。

兇嫌Herbert Nixon Flores已開槍自殺。（LAPD）
兇嫌Herbert Nixon Flores已開槍自殺。（LAPD）

警察 洛杉磯 德州

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