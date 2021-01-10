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川普禁八大中國APP 華人：狼又來了？

本報記者／洛杉磯報導
川普下令禁止國人與支付寶與微信支付等共八款應用軟體的公司在美國進行交易。（蘋果APP網站截圖）
川普下令禁止國人與支付寶與微信支付等共八款應用軟體的公司在美國進行交易。（蘋果APP網站截圖）

即將卸任的川普總統日前簽署行政命令，指出為了保護美國國家安全，因應個人資料遭中國蒐集的威脅，禁止國人與支付寶與微信支付等共八款應用軟體的公司進行任何交易。對於這一禁令，有華人表示，這只是狼來了的鬧劇和行為藝術，無需當回事。也有華人拍手稱好，認為此舉可禁止洗錢和逃稅，有利於保護美國利益。

一名華人網友表示，川普還有20天下台，禁令則於45天後生效，因此這個時候推出行政命令是在搞笑嗎？感覺川普總統新冠後遺症有點嚴重。縱觀川普以往的行為，除了刷存在感，沒有任何實際意義。貿易戰打了半天，不了了之。說禁微信和抖音，快到期限遭到聯邦法院裁決無效的挑戰就沒下文了。上個月出禁令要嚴格審查中概股，中國電信巨頭也沒被搞下去，股票還大漲，然後沒兩天自己又改了。川普唯一能做的，就是禁一下合法的移民和F1學生，捏軟柿子。

有華人表示看夠了川普的表演，認為如果他連Tiktok一起禁「我對他佩服點」。這麼看人下菜碟只有讓人鄙視。另外美國很多賣化妝品、衣服之類的網站，和華資超市都能用支付寶、微信支付，這樣豈不是失去很多生意？這對美國經濟有什麼好處？

也有華人對此舉表示叫好，一名網友表示，這些中國APP的支付系統早就該禁止了，因為已成為洗錢和逃稅溫床。很多代購和機票代理每人每年將美元洗成人民幣，以此來逃稅，這和洗錢有什麼區別？一些大點的代購每個月流水都幾十萬的，但這些錢美國金融系統卻連一點記錄都沒有。

多數華人則選擇觀望，並有華人擔心這類APP若被禁止，如果需要在淘寶和京東買東西給國內父母，還有交賬單什麼的，會不會受影響？微信裡如果還有人民幣，是否能轉賬和發紅包嗎？有人因此趕緊將微信裡面的錢轉給中國的家人，還有人擔心以後無法海淘，因為拼團海淘需要支付人民幣的運費，和用支付寶在中國平台買東西。如果美國不能用這些軟體，無形中會增加很多麻煩。

不過也有人說華人向來神通廣大，能想出各種因應對策。

除了關注被禁的支付APP，還有華人不理解為什麼要禁止文件編輯系統CamScanner與WPS Office。華人齊小姐表示，這兩個軟件使用起來很方便，尤其是掃描功能。難道是擔心在掃描文件時，內容被外洩？

華人 美國 川普

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