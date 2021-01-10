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川普支持者和反法西斯成員南加州爆衝突

【聖地牙哥訊】
Antifa和黑命貴成員在聖地牙哥碼頭與支持川普的遊行者肢體衝突。(Nelvin C. Cepeda / The San Diego Union-Tribune)
Antifa和黑命貴成員在聖地牙哥碼頭與支持川普的遊行者肢體衝突。(Nelvin C. Cepeda / The San Diego Union-Tribune)

繼6日川普支持者在華府衝入國會後，9日他們又在南加州和「反法西斯」(Anti-fascist)成員爆發肢體衝突。當日下午在聖地牙哥（San Diego）海灘，約100名川普支持者和幾十名反法西斯成員對峙幾小時，警察出動控制現場維持秩序。

該場衝突始於下午1時許，當時有一群「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)和「反法西斯」的成員聚集在碼頭上，他們穿戴「antifa」短袖衫和帽子。川普支持者2時許啟動「愛國遊行」，雙方對峙叫罵。下午2時30分，雙方遊行至水晶碼頭(Crystal Pier.)時，警察宣布集會觸法，開始驅散遊行隊伍。

隨後警方在推特上表示，有警員在維持秩序過程中被玻璃瓶砸傷，有警員被石頭和雞蛋砸中，還有民眾用辣椒噴霧噴警員。衝突發生時，警員發射了辣椒球（pepper ball rounds）壓制騷動。

到了下午4時30分，川普支持者繼續聚集，他們罵罵咧咧，時不時與路人發生爭執，但警察沒有驅散他們。

警方5時發推文指出，「我們繼續觀察兩組抗議者，讓他們和平進行，但不會容忍任何形式的暴力。當有人向警員扔瓶子、石頭、使用辣椒噴霧，我們不會置之不理。」

川普 遊行 警察

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