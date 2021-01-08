華人一家兩代3染疫 1死2倖存

病患送入急症室，等候床位安置。（本報資料照片）

南加新冠疫情 兇猛，爾灣華人李先生一家在過去十天有兩代三人染疫，父親在送醫三天後過世，母親和他生命危在旦夕，在醫院崩潰的情況下居家背水一戰，萬幸與死神擦身而過。

目前仍然沉浸在喪父悲痛中的李先生表示，他的父親從發現感染到過世前後只有八天，一切始料未及，連告別都來不及。李先生回想，在發現感染之前的一兩個星期中，父親連續四、五次去診所和醫院做前列腺的例行檢查，驗血、X光、超聲波、CT。因爲父親七、八年前發現前列腺癌，但這些年藥物控制已相當穩定，只是仍需例行檢查。和往常一樣，最近幾次都是李先生開車送父親上醫院和診所，「每次現場等待的都是四、五人左右，但因爲空間不大，而且時間較長，很可能是那段時間感染上了」。不過李先生表示，他們每次回到家，都沒有感覺身體異樣，沒有咳嗽、沒有發燒、也沒有感覺疲憊，一切正常。

• 老父進急救室 從此未見面

直到去年12月19日，88歲的老父親突然感覺很不舒服，渾身痠疼困乏，最後坐在椅子上連站起來的力氣都沒有。李先生趕緊將父親送到嘉惠爾醫院看急診，「因爲病人多，一等就是八小時」，測試暫無結果，醫生開了一些抗生素，請他們回家休息自我隔離，叮囑多喝水。兩天後接到醫院通知，李老先生檢測 結果陽性。李先生趕緊和母親也去做檢查，當天顯示均為陽性。

五天之後，也就是聖誕夜當晚，李老先生呼吸出現嚴重困難，李先生給父親測量血氧，發現已低到83、84，於是趕緊送他到凱撒醫院。醫院一看血氧指標，直接將老人推進了急救室，「從那之後我們再也沒有見到他」。

• 父說我很難受 竟成最後遺言

李先生表示，父親進入重症室第三天，曾經給他打過電話，但父親吃力地說了一句「我很難受」就放下電話。這也是父子間的最後一句話。當天晚些時候接到了父親過世的電話。因爲特殊時期，李先生和母親都沒有能夠到醫院看上親人最後一眼。

「在送父親上醫院急救回家第二天，我自己就開始感覺很累，全身痠疼疲倦」，李先生表示，母親幾天後也出現了同樣症狀，血氧一度低到82左右。李先生馬上聯繫家庭醫生，表達對醫院系統的擔心和重蹈父親覆轍的恐懼，希望醫生能夠開單將氧氣瓶送往家中，但醫生還是建議馬上送母親去醫院。

• 送醫自生自滅 回家背水一戰

「我自己的壓力也非常大」，李先生表示，因爲有父親的經驗，他知道醫院系統都已瀕臨崩潰，人送到醫院也基本是自生自滅。他決定把母親留在家中，死馬當活馬醫，背水一戰。

根據自己多年的中醫行醫經驗，李先生連續用黃耆、紅棗、枸杞子和西洋參煮水，每日兩次給母親和自己喝，一方面增加元氣，另一方面則是健脾去濕利水，幫助恢復肺部製氧功能。

與此同時，他在中國的妹夫為他找到了一種據説是來自猶他州 特產的天然有機礦物質，通過食用方式在腸胃中溶解吸收而製造血氧，「兩天後，母親的血氧上升到92、93」，現已脫離危險。

李先生表示，短短十天中家庭變故恍如隔世。疫情發生將近一年，全家都非常注意防疫，母親幾乎足不出戶，但沒想到還是躲不過。他的親身經驗是，這種病毒對人體肺部發動攻擊，剛開始肺部功能受到攻擊和破壞時，人體感覺並不明顯，直到大量痰液積累在肺泡中，導致肺功能遭到嚴重破壞，血氧迅速下降，病人才有所感覺；但此時已非常危險，前幾分鐘還好好的，可能情況會急轉直下，上呼吸機插管都於事無補。