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白睿文與陳沖線上談「張愛玲現象」

洛杉磯訊
好萊塢華裔電影人陳沖。（何振岱文化研究基金會提供）
好萊塢華裔電影人陳沖。（何振岱文化研究基金會提供）

洛杉磯加大（UCLA）中國研究中心主任白睿文（Michael Berry）教授與好萊塢華裔電影人陳沖線上對談「張愛玲現象」 ，佛羅里達大學電影傳媒中心肖櫻教授剖析張愛玲筆下的民國往事，吸引500多位文學愛好者上線交流。

由何振岱文化研究（美國）基金會主辦的「一生傳奇百年故事」文化系列講座「張愛玲現象」 ，著名影星、電影《紅玫瑰與白玫瑰》主演陳沖，與影迷們分享她詮釋張愛玲作品的親身體驗。洛杉磯加大中國研究中心主任、第五十五届金馬獎評委白睿文則抽絲剝繭分享他對張愛玲文字的感受，如何在華語世界掀起一波至今仍沒消退的風潮，在文學、電影、翻譯、時尚方面形成獨樹一幟的「張愛玲現象」。肖櫻教授用多部以張愛玲作品改編的影視劇、在鏡頭中剖析張愛玲和她筆下的民國往事。

白睿文著有《光影言語：當代華語片導演訪談錄》、《鄉關何處：賈樟柯的故鄉三部曲》、《煮海時光：侯孝賢的光影記憶》、《痛史：現代華語文學與電影的歷史創傷》等。肖櫻教授主要教研領域涉及華語電影、大衆文化和傳媒研究、流行音樂與電影聲音美學、女性與性別研究、文化批評、全球化理論和移民離散研究。在研究中尤爲關注視覺藝術與聲音及其他感官媒體的交叉互動，和跨學科跨國主義的研究視野及比照。

何振岱文化研究（美國）基金會主席何欣晏（Tina He）表示，第十期文化系列zoom線上講座「這個年，故宮來啦」，將由故宮專家向海外華人朋友們講述紫禁城裏是如何過大年的，以及故宮館藏背後的文物故事。

講座回放鏈接: https://www.youtube.com/watch?v=Uc4lGP9ZFs4

洛杉磯加大中國研究中心主任白睿文。（何振岱文化研究基金會提供）
洛杉磯加大中國研究中心主任白睿文。（何振岱文化研究基金會提供）
佛羅里達大學電影傳媒中心肖櫻教授。（何振岱文化研究基金會提供）
佛羅里達大學電影傳媒中心肖櫻教授。（何振岱文化研究基金會提供）

電影 洛杉磯加大 美國

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