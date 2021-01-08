網購增多倉儲業加班 致南加內陸地區疫情嚴峻

洛杉磯時報稱，新冠肺炎疫情在南加內陸格外嚴峻。原因與當地電商物流倉儲較多，疫情期間網上購物增加，工人加時工作，感染增多有關。（本報檔案照）

洛杉磯時報稱，新冠肺炎疫情 在南加內陸格外嚴峻。原因與當地電商 物流倉儲較多，疫情期間網上購物增加，工人加時工作，感染增多有關。官方避疫政策不一，讓居民難以遵守，也感染人數飆升的原因之一。

目前，加州 國民警衛隊已開始協助河濱縣及聖伯納汀諾縣醫療系統救助新冠病毒感染患者，由於重病患愈來愈多，ICU病床已經無法承載，於是河濱社區醫院不得不將食堂改成臨時醫院，以容納更多病人。更令人擔憂的是，在已經缺乏醫務人員情況下，一些醫生、護士也出現染疫狀況，使得人手更加緊張。聖伯納汀諾縣厄浦蘭市一家醫院緊急需要280餘醫護，儘管州府及國民警衛隊緊急援助數十名醫護人員，但遠遠滿足不了需求。

內陸疫情之所以愈加嚴峻，專家指出主要原因。包括河濱縣有更多物流公司及製造企業，在疫情期間電商活躍，為滿足客戶需要，公司加班工作。在這些公司中，絕大多數工人是西裔，家庭成員較多，一人感染後全家都染病，進而造成整個西裔社區感染人數飆升。

同時，縣府與執法單位在嚴格控制疫情方面，有不同解讀，造成民眾無法統一採取嚴格避疫措施。5月間，河濱縣曾決定取消除加州州長避疫政令要求以外的各項防疫規定，包括戴口罩和保持社交距離。縣警局局長彼安柯對這些做法提出批評，在12月間他宣布警方不會迫使民眾執行避疫政令，還在視頻講話中，說縣府做法是荒謬的。

河濱加大公共政策與社會學教授卡彼亞諾（Richard Carpiano）表示，資訊在傳播中出現多變，就會使公眾產生懷疑，並使這些資訊變得不可信，也就阻礙資訊與社區順暢溝通。