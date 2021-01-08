FDA警告！南加廣泛使用的新冠檢測 可能出現假陰性

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前發出警告，在南加地區廣泛使用、由Curative生產的新冠試劑盒，可能會出現「假陰性（false negative）」報告。（Curative推特）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )日前發出警告，在南加 地區廣泛使用、由Curative生產的新冠試劑盒，可能會出現「假陰性（false negative）」報告。不過FDA沒有說明錯誤報告出現的頻率，及對新冠檢測 的影響程度。

FDA警告說，倘若不是由專業人員進行測試採樣，或嚴格按照試劑盒說明、執行每個操作步驟，出現假陰性測試結果的可能就會增加。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）表示，南加地區目前的新冠檢測點，雖然有醫護人員在場，但測試採樣工作通常由民眾自行完成。不過他相信Curative測試盒的可靠性。他以洛杉磯市的檢測為例，在該試劑盒的幫助下，檢測出近10萬居民染疫；意味著每三個居民有一人感染，Curative測試盒能檢測出如此龐大數量的陽性患者，從側面說明其檢測的可靠性。

Curative公司指出，其公司生產的測試盒，符合政府的一切標準，而且檢測結果可靠。目前暫未觀測到試劑盒的檢測表現有改變的狀況，公司會與FDA積極溝通與合作，以解決他們的擔憂。

Curative的測試盒已經在全美範圍內提供超過110萬次的檢測，除了在南加地區外，也在芝加哥、休士頓及亞特蘭大等地廣泛運用。