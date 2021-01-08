我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群網站Reddit移除川普討論分類r/DonaldTrump

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

FDA警告！南加廣泛使用的新冠檢測 可能出現假陰性

洛杉磯訊
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前發出警告，在南加地區廣泛使用、由Curative生產的新冠試劑盒，可能會出現「假陰性（false negative）」報告。（Curative推特）
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前發出警告，在南加地區廣泛使用、由Curative生產的新冠試劑盒，可能會出現「假陰性（false negative）」報告。（Curative推特）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前發出警告，在南加地區廣泛使用、由Curative生產的新冠試劑盒，可能會出現「假陰性（false negative）」報告。不過FDA沒有說明錯誤報告出現的頻率，及對新冠檢測的影響程度。

FDA警告說，倘若不是由專業人員進行測試採樣，或嚴格按照試劑盒說明、執行每個操作步驟，出現假陰性測試結果的可能就會增加。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）表示，南加地區目前的新冠檢測點，雖然有醫護人員在場，但測試採樣工作通常由民眾自行完成。不過他相信Curative測試盒的可靠性。他以洛杉磯市的檢測為例，在該試劑盒的幫助下，檢測出近10萬居民染疫；意味著每三個居民有一人感染，Curative測試盒能檢測出如此龐大數量的陽性患者，從側面說明其檢測的可靠性。

Curative公司指出，其公司生產的測試盒，符合政府的一切標準，而且檢測結果可靠。目前暫未觀測到試劑盒的檢測表現有改變的狀況，公司會與FDA積極溝通與合作，以解決他們的擔憂。

Curative的測試盒已經在全美範圍內提供超過110萬次的檢測，除了在南加地區外，也在芝加哥、休士頓及亞特蘭大等地廣泛運用。

檢測 FDA 南加

上一則

醫院爆滿 急救員院外苦等17小時

下一則

網購增多倉儲業加班 致南加內陸地區疫情嚴峻

延伸閱讀

「川普是政治縱火狂」洛市長再促下台

「川普是政治縱火狂」洛市長再促下台
道奇體育館新冠檢測點 擴充升級後重開

道奇體育館新冠檢測點 擴充升級後重開
無視警告 南加洛縣基督教團體與遊民共慶新年聚會

無視警告 南加洛縣基督教團體與遊民共慶新年聚會
南加洛市市長2020最後一次新冠簡報 敦促除夕夜留在家

南加洛市市長2020最後一次新冠簡報 敦促除夕夜留在家
洛市長不入閣 發貧戶300元救急

洛市長不入閣 發貧戶300元救急
布塔朱吉卡位 賈西提入閣無望？

布塔朱吉卡位 賈西提入閣無望？

熱門新聞

圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案
騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒
3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普

3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普
若川普不立刻下台 恐遭國會二度彈劾

若川普不立刻下台 恐遭國會二度彈劾