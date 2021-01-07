南加八旬亞裔老婦散步 被遊民無故打死

巴沙迪那43歲遊民Oscar Villamil隨機攻擊路人，致八旬亞裔老婦Pui Gee Ng Lee死亡。（巴沙迪那市警局提供）

巴沙迪那43歲遊民Oscar Villamil隨機攻擊路人，致八旬亞裔 老婦Pui Gee Ng Lee死亡案，洛杉磯 縣檢察官辦公室7日宣佈，將以謀殺罪起訴被告。

洛縣檢察官辦公室發言人Ricardo Santiago 7日表示，被告Oscar Villamil于12月28日，在巴沙迪那市的Colorado大道與Arroyo路交匯處附近，無故拳打腳踢與丈夫散步途徑該處的80歲亞裔老婦Pui Gee Ng Lee。

Lee在攻擊中，從約4呎高的外延台階（ledge）處摔倒，且頭部著地。緊急送往醫院搶救，但仍傷重不治于5日上午在醫院去世。她的丈夫則受輕傷，截至7日已經出院。

被告Villamil隨機攻擊路人後逃跑，但5日上午在捷運金線 Fillmore站附近被警方發現並逮捕。據洛杉磯縣法院系統資料顯示，他是暴力犯罪慣犯，在5日被捕時，已經身背兩次故意傷人（battery）指控，且相關審理仍在進行中。

Villamil的保釋金被設為200萬元。有本案相關線索民眾，請撥打626-744-4501巴沙迪那市警局聯繫。