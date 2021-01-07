世風日下？ 連奶茶店的小費杯子也偷

監控顯示有一名西裔男子趁店員不注意迅速拿走小費。（讀者提供）

年關盜竊類犯罪案件頻發，近日在洛杉磯 縣商業市（Commerce）賽特岱爾暢貨中心（Citadel Outlet）的一家華資奶茶店，就有不法分子趁店員不注意時，快速「順走」裝有小費的杯子。杯子裡雖然錢不多，但讓相關人員感覺到真的是世風日下。

影音來源：記者王若然

發生該案的業主崔女士表示，事情發生在才結束的12月，當時店裡有三個職員，有一個在休息。根據員工Iris描述，她當時在負責點單，另一個員工在做飲料，有兩個20來歲的西裔男子，進來買了一瓶水結完賬就走了。Iris說，兩個人看上去「還挺好」，不像壞人。沒想到最後發現他們就是順手牽羊者。

Iris提到，當天案發後她和另一名員工做完客戶點的飲料，就返回前台。這時一個在旁邊等待飲品的客人告訴她，看到有人把小費桶拿走了。Iris說，「我還以為我聽錯了。」她又問了一遍，那位顧客說，有個男生把小費桶整個拿走了。

Iris確認了小費桶確實不見後，聯繫商場安保部門。安保人員很快就趕來，Iris把大致情況告訴安保人員，說只記得其中一人戴鴨舌帽，並試著調出店裡監控。這時候安保人員從外面商場的監控中，也捕捉到那名不法分子，指稱兩人已經逃之夭夭。

隨後，安保人員問Iris是否要報警，Iris覺得就算警察 來了可能也抓不到罪犯，而且小費桶裡大概就30、40元，警方也可能不會受理，因此沒有報警。

Iris雖感覺到這樣的案件防不勝防，但認為店裡前台還是要放小費桶，因為「不能沒有小費啊。」提及在被偷事件發生前，店裡小費桶的小費一周才會拿走一次。事情發生後，店員們每天都會即時把小費拿走，並加強警惕，多留意店內外是否有可疑人物。每天店裡也都是鎖好門，再結賬、做清算。

事實上，該暢貨中心餐飲區的其他快餐和飲品店也有過相同遭遇。因為Iris後來打聽，才知道附近的其他餐廳也發生過同樣事情。

奶茶店老闆崔女士感歎地說，2020年本就不容易，在疫情 期間奶茶店好不容易挺了過來，到了年底還發生偷小費的事，令人感到很無奈。她提醒在年關節假日盜竊案多發時期，店鋪前最好一直有員工守著，不給犯罪分子可乘之機。