我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗白？朱利安尼譴責暴力 但堅稱示威者有理由

不是回北京！林書豪證實簽約勇士G聯盟球隊

世風日下？ 連奶茶店的小費杯子也偷

記者王若然／工業市報導
監控顯示有一名西裔男子趁店員不注意迅速拿走小費。（讀者提供）
監控顯示有一名西裔男子趁店員不注意迅速拿走小費。（讀者提供）

年關盜竊類犯罪案件頻發，近日在洛杉磯縣商業市（Commerce）賽特岱爾暢貨中心（Citadel Outlet）的一家華資奶茶店，就有不法分子趁店員不注意時，快速「順走」裝有小費的杯子。杯子裡雖然錢不多，但讓相關人員感覺到真的是世風日下。

影音來源：記者王若然

發生該案的業主崔女士表示，事情發生在才結束的12月，當時店裡有三個職員，有一個在休息。根據員工Iris描述，她當時在負責點單，另一個員工在做飲料，有兩個20來歲的西裔男子，進來買了一瓶水結完賬就走了。Iris說，兩個人看上去「還挺好」，不像壞人。沒想到最後發現他們就是順手牽羊者。

Iris提到，當天案發後她和另一名員工做完客戶點的飲料，就返回前台。這時一個在旁邊等待飲品的客人告訴她，看到有人把小費桶拿走了。Iris說，「我還以為我聽錯了。」她又問了一遍，那位顧客說，有個男生把小費桶整個拿走了。

Iris確認了小費桶確實不見後，聯繫商場安保部門。安保人員很快就趕來，Iris把大致情況告訴安保人員，說只記得其中一人戴鴨舌帽，並試著調出店裡監控。這時候安保人員從外面商場的監控中，也捕捉到那名不法分子，指稱兩人已經逃之夭夭。

隨後，安保人員問Iris是否要報警，Iris覺得就算警察來了可能也抓不到罪犯，而且小費桶裡大概就30、40元，警方也可能不會受理，因此沒有報警。

Iris雖感覺到這樣的案件防不勝防，但認為店裡前台還是要放小費桶，因為「不能沒有小費啊。」提及在被偷事件發生前，店裡小費桶的小費一周才會拿走一次。事情發生後，店員們每天都會即時把小費拿走，並加強警惕，多留意店內外是否有可疑人物。每天店裡也都是鎖好門，再結賬、做清算。

事實上，該暢貨中心餐飲區的其他快餐和飲品店也有過相同遭遇。因為Iris後來打聽，才知道附近的其他餐廳也發生過同樣事情。

奶茶店老闆崔女士感歎地說，2020年本就不容易，在疫情期間奶茶店好不容易挺了過來，到了年底還發生偷小費的事，令人感到很無奈。她提醒在年關節假日盜竊案多發時期，店鋪前最好一直有員工守著，不給犯罪分子可乘之機。

塞特岱爾暢貨中心餐飲區一家華資奶茶店發生消費盜竊事件。（記者王若然／攝影）
塞特岱爾暢貨中心餐飲區一家華資奶茶店發生消費盜竊事件。（記者王若然／攝影）

警察 疫情 洛杉磯

上一則

洛縣警局局長說 雖預算縮減警方仍會全力保護公眾安全

下一則

南加八旬亞裔老婦散步 被遊民無故打死

延伸閱讀

一個藤椅學徒撫血的憑弔

一個藤椅學徒撫血的憑弔
新州最低時薪 明年漲至12元

新州最低時薪 明年漲至12元
響應小費挑戰 男星用餐留2020元小費

響應小費挑戰 男星用餐留2020元小費
響應「小費挑戰」 男星用餐留2020元小費

響應「小費挑戰」 男星用餐留2020元小費
髮廊免費服務 盼獲小費活下去

髮廊免費服務 盼獲小費活下去
洛縣下禁令…染疫風險變小 服務生收入也變少

洛縣下禁令…染疫風險變小 服務生收入也變少

熱門新聞

陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46
警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金
彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途