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洛縣警局局長說 雖預算縮減警方仍會全力保護公眾安全

記者楊青／鑽石吧報導
洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局局長雷耶斯（上左）、洛杉磯縣警察局局長維拉紐瓦（上右），和鑽石吧市市長 Lyons（下）聯合舉行警民新年對話雲端會議，回答民眾普遍關心的安全問題。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局局長雷耶斯（上左）、洛杉磯縣警察局局長維拉紐瓦（上右），和鑽石吧市市長 Lyons（下）聯合舉行警民新年對話雲端會議，回答民眾普遍關心的安全問題。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣警察局、洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局和鑽石吧市議會，本周聯合舉辦警民新年對話雲端會議，由兩位警察局長回答地方民眾普遍關心的安全問題。洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，他對洛縣府大規模削減警政部門經費持不同看法，但洛縣警員仍將在現有資源下，盡最大努力保護人民生命安全。

交流活動主講人除維拉紐瓦之外，還包括核桃市／鑽石吧警察局長雷耶斯（Alfred Reyes）和鑽石吧市長Nancy A. Lyons等，陸續有百餘市民參加討論，不少市民事後觀看會議錄像。

維拉紐瓦表示，目前新冠疫情持續，洛縣警方執法以人身安全為第一，不管是民眾安全還是警員安全，都是最優先考量，所以從12月開始對大型集會和家庭派對進行更爲嚴格的管理。洛杉磯縣1000萬人，警方不可能以執法的方式強制大家不要出門在家避疫，目前主要是通過教育和説明，提高大家對疫情的重視，同時，警方也加強對商家的溝通，確保商家在公共衛生安全規範中營業，比如限制人數、戴口罩和保持社交距離等等。

維拉紐瓦表示，洛縣警局同時與地方警局密切合作，一旦地方有需要，警局總部會馬上調度人手支援。他表示不想質疑公共衛生局的做法，但實際情況是，洛縣衛生一方面要求民眾在家，對商家嚴格限制，但卻允許大型抗議和集會和活動。在抗議活動中很多人忽略安全保護意識，當警察要管時，常常被「我們這是抗議活動」一句話給頂回來，執法困難。

他同時對各地教會大型集會和活動表示擔憂，警方不歧視任何宗教和團體，但現在一些教會將活動搬到戶外和停車場。由於人數較多，引起社區不安，是否會因爲集會人員密集而增加感染的可能性，警方非常關注。

鑽石吧警局局長雷耶斯對鑽石吧／核桃市2020年犯罪情況做了簡報。他表示，剛過去的一年，鑽石吧總體犯罪數量下降12.23%，重大惡性犯罪減少，但財產犯罪面臨更多挑戰。

鑽石吧市長Lyons表示，市議會接到民眾有關遊民投訴的報告愈來愈多，從2020年1月開始統計到今年年初，鑽石吧遊民人數有少許增加。遊民在街區遊蕩是他們的權利，但鑽石吧同時希望保持社區的良好治安，未來希望與警方更多合作，比如尋求警方精神輔導小組的幫助等等

雷耶斯局長表示，警方接到不少民眾電話，包括遊民法非進入民宅，對遊民犯罪表示擔憂，但不少情況下，還是很難證明犯罪與遊民有關。警方目標是希望與洛縣政府、遊民安置組織合作，充分利用避難所等資源緩解遊民問題。警方一旦接到民眾有關遊民犯罪報告，會前往做筆錄並報告洛杉磯縣檢察長辦公室，立案調查。

推拉紐瓦表示，洛縣政府重新分配財政預算大餅，並計劃取消911和巡警，「如果這樣可以讓一些人變得好一些，我沒有異議」，但他表示政府首先應該有嚴密的監視系統，看看各地的犯罪到底是上升還是下降。他認爲在沒有備案的情況下就大幅度減少警方預算，有欠周全。

他表示，洛縣警察局今年3月將有600名警員退休，加上疫情期間新警員培訓滯後，包括監獄系統和巡警人手補充都可能拖延，但警局會儘快補充調整。

對於不少民眾擔心警察預算削減造成公共安全漏洞，他表示，警方將竭盡全力保護民眾安全，如有人持槍威脅受害人，並有多名證人，警方一定會會站在受害人一方。

洛縣警局局長維拉紐瓦表示，儘管經費大規模削減，洛縣警員仍將在現有資源下盡最大努力...
洛縣警局局長維拉紐瓦表示，儘管經費大規模削減，洛縣警員仍將在現有資源下盡最大努力保護人民生命安全。（記者楊青／攝影）

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