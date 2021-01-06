華人赴華府挺川普 目睹衝突深感震撼

警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

在華府6日聚集眾多川普 總統支持者及衝突的場面當中，抗議人群包括來自南加州的部分華人 。被稱為「老頑童」的楊先生也在其中，他表示，抗議者與警察 對峙，並衝進國會大廈時，他在現場目睹全過程；他是川普堅定支持者，抗議場面令人熱血沸騰！

楊先生說，參加這次挺川大會的有來自全美各地的華人數百人，其中來自南加州的華人支持者近90人。大家在現場打著挺川橫幅，熱情高漲，且現場滿滿都是人潮，感受到什麼是熱血沸騰！在美國歷史上，這麽大陣仗的抗議活動，不說是絕後，但絕對是空前！受到全美及全世界矚目。

他說，6日上午不到7時，在國會山莊、白宮對面草坪上就開始聚集人潮，大家從四面八方趕過來。但大家聽說川普總統會在國會大廈前發表演講，就陸續向國會山莊前進。路上，楊先生還不時遇到參加活動的華人，大家聚集在一起，表現非常親熱。近午時分，國會大廈前草坪上都擠滿了人。警方為避免事態嚴重，在國會大廈前設置障礙物，阻擋民眾衝進國會大廈。

他說，為了更方便觀看整個場面，他站在距離國會大廈最近的搭起高台上。午後近2時，就已經有抗議者與警察發生衝突，而且不止一波，接著就有大批警察進駐，還有消防急救車開進來。現場警方施放催淚彈、噴辣椒水，他目睹一名女士被辣椒水噴到，捂著眼睛倒在地上。其他同伴上去救助。大約下午2時35分至45分時，有抗議者試圖衝進國會大廈。此時上百警察組成人牆阻攔，雙方發生推搡，有人摔倒，有人喊叫，現場混亂。

楊先生表示，前往國會大廈的台階有三個部分，每個部分上去有一個平台，抗議者一個平台接著一個平台上去佔領，而且抗議者背後還有成千上萬人在後面推擠支持，警察無法退卻抗議人群。午後3時許，抗議者逐漸接近大廈並試圖突進。提及實際上抗議者分幾路接近國會大廈，還有的是從大廈正在施工的工地內的一個棚子，弄開一個口衝進去的。估計這些抗議者有萬餘人。

他是提前兩天趕到華府，就是為了參加這次挺川大會。當地天氣不是很冷，他穿稍厚一點外套，帶上帽子圍圍巾戴手套就可以了。他訂的酒店到國會山莊不到五分鐘，非常近。所以他在6日很快離開抗議現場。酒店周邊餐館很多，都在營業。華人一般都注意會戴口罩，但有很多人沒有戴。

令他印象深刻的是，當他與友人走進國會大廈附近一家咖啡店，老闆是女性，一見是華人，表現非常友好，親切過來打招呼。老闆說，前幾天就接到市府通知，要求餐廳6日最好不要營業，如果接待顧客就要罰款。但她寧願被罰款也要開門，不是擔心損失生意，而是為了維護正義。她還對楊先生說，為了方便你們，到時候儘管過來用衛生間。楊先生說，聽到這些話，心中很感動。