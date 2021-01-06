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社交媒體流傳加州新冠疫苗預約網站 並非完全是假

記者鄭敖天/洛杉磯報導
Calvax網站的登陸頁面，可見其選項較少，也沒有網站指南和相關部門聯繫電話等必要信息。(網站截圖）
Calvax網站的登陸頁面，可見其選項較少，也沒有網站指南和相關部門聯繫電話等必要信息。(網站截圖）

根據加州政府消息，截至1月5日，加州已獲得了逾130萬劑新冠疫苗。儘管相對於加州近4000萬人口依然是杯水車薪，但這些疫苗將如何分發，依然是許多加州居民關注焦點。近日社交媒體流傳一個網站cw.calvax.org，宣稱是疫苗注射登記網站，並有稱「下午就可以打了」。這個網站經本報記者查證，的確是官方設立，但仍處於早期階段，無法滿足其設計需求。

叫做加州新冠疫苗預約注射網站加州疫苗管理系統（Calvax, https://cw.calvax.org/）的網站，允許居民尋找住處周邊的疫苗診所。但本報記者在使用中發現該網站設置簡陋，提供的信息也存在錯誤，難怪有些人誤以為是詐騙網站。

記者在登陸該網站後，發現僅有搜索洛杉磯疫苗診所一個選項，且未提供任何幫助。記者在該網站診所搜索系統中輸入洛杉磯縣後，該網站隨即顯示出Central Neighborhood Health Foundation，並標識可以在1月6日、7日和8日三天為居民提供莫德納（Moderna）新冠疫苗注射。

但當記者致電聯繫該診所時，對方卻表示該診所目前並無法提供任何新冠疫苗注射，並說診所工作人員正在調查此錯誤信息的來源。

記者還注意到，儘管該診所表示不提供任何新冠疫苗注射服務，但在Calvax網站上，用戶依然可以在該診所進行預約，並提供個人信息和保險信息。

記者隨後又聯繫洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health），但截至發稿仍未得到回覆。在公衛局推特和新聞平台上，並沒有發佈任何有關Calvax網站的信息。

不過在加州科技廳（California Department of Technology）項目追蹤網站上，記者找到了Calvax網站的項目信息。並有文中表示，該系統是用來支持加州公共衛生廳（California Department of Public Health）與新冠疫苗有關的註冊、分發、訂購以及疫苗報告等相關工作。該項目共耗資超過691萬美元，於2020年12月14日開始。

同時，記者還在加州杜倫姆縣(Tuolumne)的政府網站找到更多有關Calvax網站的信息。杜倫姆縣政府表示，Calvax將被用來顯示原有的COVIDReadi網站，並允許醫療服務提供者加入加州新冠病毒疫苗項目。如果該醫療服務提供者已經在COVIDReadi網站完成註冊，那麼將不需要再在CalVax上重新註冊。

目前看來，Calvax網站的確是加州政府主導完成的疫苗接種註冊網站，但其網站建設顯然處於早期階段，仍無法滿足其設計需求。本報將會繼續跟蹤該網站的後續發展。

疫苗 加州 洛杉磯

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