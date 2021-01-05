重症病房死裡逃生 新冠倖存者對抗病毒和孤獨

新冠疫情下醫院資源不足，許多住院病人很難得到精神撫慰。（洛杉磯時報）

隨著南加地區新冠疫情 持續惡化，各大醫院都面臨病床緊缺、人手不足的窘境。許多罹患新冠的住院病人，既要對抗兇險的新冠病毒，又要面對病房的孤獨和恐懼，最近出院的李先生（化名）講述了自己死裡逃生的故事。

李先生在去年11月確診感染新冠病毒，傳染源是一名公司的同事。由於自己年齡偏大，病情發展速度較快，因此很快被送進病房住院治療。對於身患新冠的感受，李先生表示，最早發現的新冠症狀是吃飯時無法嘗出食物的味道，出現了喪失味覺和嗅覺的新冠症狀。在入院後，自己又經歷了高燒，呼吸困難和肌肉 疼痛等症狀，最嚴重時曾在病床上昏迷兩天，再度甦醒時才知道自己死裡逃生。

李先生回憶說，剛被送入病房時心情非常驚慌，害怕自己從此要和家人永別，便在入院後不久向家人和老友發去許多帶有告別性質的短訊。所幸在醫院外的朋友們不斷發來短訊和書信為他打氣，才讓他逐漸振作起來，有了和病毒鬥爭的勇氣。

李先生說，住院治療的經歷使自己真切地感受到了什麼叫「與死神擦肩而過」。在重症監護室期間，李先生看到了許多新冠病人在他身邊嚥下了最後一口氣，在沒有家人陪伴下離世。他也看到了許多新冠病人在病床上遭受各類併發症 的折磨，在病床上呻吟直至陷入昏迷。在病情最嚴重時，渾身插滿管線的不適感和病毒帶來的頭痛和呼吸困難，足以讓自己的大腦陷入混沌。儘管如此，他仍然堅持著一個想法，那就是「努力活下去！」

除了新冠病魔外，獨自一人產生的孤獨感和無助感也是病患最大的敵人之一。由於新冠病毒的高傳染性，醫院不允許家人入院探望。同時由於醫院人手不足，護士和醫生沒有時間給予病人精神上的安慰，導致許多病人一連幾小時只能在病床上孤獨守候，等待可以與家人視訊通話。

在經過數周的與病魔的殊死鬥爭後，李先生最終安然出院。儘管如此，在談到醫院經歷時，依然心有餘悸。李先生希望自己的經歷，能夠讓那些對新冠疫情置若罔聞的人們警醒，從而讓自己噩夢般的經歷不在他人的生活中重演。