疫情下華人包機出遊享受假日自由

包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

聖蓋博谷華人 精英，新年包機出遊享受美好假期。當下很多人擔心乘坐飛機出遊會增加染疫風險不得不放棄，但是有一些金融業和投行的白領華人選擇包機去加勒比海、夏威夷、台灣等地旅遊度假探親避疫，多數以家庭為單位，收費依飛機型號和航程距離的不同，從幾萬元到幾十萬元不等。

今年疫情 肆虐，很多人擔心乘飛機被傳染，不得已取消聖誕新年出遊計劃。但是，一戶聖瑪利諾華人家庭日前在聖誕節包機去加勒比海度假，當地陽光沙灘一片祥和，完全看不到疫情的影子。一家人在海邊嬉戲玩樂，同時感受瑪雅人的智慧和能量。

像這樣包機出遊的華人不在少數。業者Karena謝表示，今年包機客群主要是美國 本地華人和白人，以往都是中國來的土豪居多，今年主要是來自矽谷、聖瑪利諾、亞凱迪亞等華人社區的投行、金融、高科技人士。他們一家人假期出遊，目的地多數是在美國本土，有的是去海邊度假；有幾位要去滑雪客人，因為今年滑雪場大多不開放，就選擇去黃石私人俱樂部（Yellowstone Club）慶祝新年。Yellowstone Club會員都要做核酸檢測，且所有人員每隔幾天就做一次核酸檢測確保會員安全。

包機價格要看目的地和機型，Karena表示，在美國國內價格從3萬元到10萬元不等，如去黃石公園和科羅拉多是3萬元，飛加勒比海是8萬元左右，夏威夷約10萬元。也有客人選擇包機飛到台灣躲避美國疫情，價格從20萬元到25萬元不等，這類客人行事低調，不願透露更多信息。

每年聖誕節和新年都是業者最忙碌的時候，但是今年不同。Karena說，每年感恩節和聖誕節新年都是旺季，不僅包機價格比平時更貴，且供不應求。今年受疫情影響，不僅價格和平時差不多，而且客源也比往年少了20%。尤其現在包機回中國大陸的人少之又少。Karena表示，現在包機入境中國需要國務院批准，以往是地方政府開接收函就可以，現在要去國務院、外交部集齊30多個領導簽名，手續繁雜，能獲得批准的人都不是有錢那麼簡單。

中國傳統節日春節將近，Karena表示，現在有幾個客人計劃在春節包機去台灣、新加坡等地度春節，但還沒有確定起飛日期。通常包機客人都是臨時起意，有人是當周通知，有人在起飛前一兩周告知。