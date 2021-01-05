我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聚眾抗議國會認證 川普6日向支持者發表談話

商務部長羅斯：馬上開始執行川普最新中國app禁令

疫情下華人包機出遊享受假日自由

記者張宏／洛杉磯報導
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

聖蓋博谷華人精英，新年包機出遊享受美好假期。當下很多人擔心乘坐飛機出遊會增加染疫風險不得不放棄，但是有一些金融業和投行的白領華人選擇包機去加勒比海、夏威夷、台灣等地旅遊度假探親避疫，多數以家庭為單位，收費依飛機型號和航程距離的不同，從幾萬元到幾十萬元不等。

今年疫情肆虐，很多人擔心乘飛機被傳染，不得已取消聖誕新年出遊計劃。但是，一戶聖瑪利諾華人家庭日前在聖誕節包機去加勒比海度假，當地陽光沙灘一片祥和，完全看不到疫情的影子。一家人在海邊嬉戲玩樂，同時感受瑪雅人的智慧和能量。

像這樣包機出遊的華人不在少數。業者Karena謝表示，今年包機客群主要是美國本地華人和白人，以往都是中國來的土豪居多，今年主要是來自矽谷、聖瑪利諾、亞凱迪亞等華人社區的投行、金融、高科技人士。他們一家人假期出遊，目的地多數是在美國本土，有的是去海邊度假；有幾位要去滑雪客人，因為今年滑雪場大多不開放，就選擇去黃石私人俱樂部（Yellowstone Club）慶祝新年。Yellowstone Club會員都要做核酸檢測，且所有人員每隔幾天就做一次核酸檢測確保會員安全。

包機價格要看目的地和機型，Karena表示，在美國國內價格從3萬元到10萬元不等，如去黃石公園和科羅拉多是3萬元，飛加勒比海是8萬元左右，夏威夷約10萬元。也有客人選擇包機飛到台灣躲避美國疫情，價格從20萬元到25萬元不等，這類客人行事低調，不願透露更多信息。

每年聖誕節和新年都是業者最忙碌的時候，但是今年不同。Karena說，每年感恩節和聖誕節新年都是旺季，不僅包機價格比平時更貴，且供不應求。今年受疫情影響，不僅價格和平時差不多，而且客源也比往年少了20%。尤其現在包機回中國大陸的人少之又少。Karena表示，現在包機入境中國需要國務院批准，以往是地方政府開接收函就可以，現在要去國務院、外交部集齊30多個領導簽名，手續繁雜，能獲得批准的人都不是有錢那麼簡單。

中國傳統節日春節將近，Karena表示，現在有幾個客人計劃在春節包機去台灣、新加坡等地度春節，但還沒有確定起飛日期。通常包機客人都是臨時起意，有人是當周通知，有人在起飛前一兩周告知。

聖蓋博谷華人家庭新年假期包機出遊。（Karena提供）
聖蓋博谷華人家庭新年假期包機出遊。（Karena提供）
聖蓋博谷華人家庭包機出遊歡度新年。（Karena提供）
聖蓋博谷華人家庭包機出遊歡度新年。（Karena提供）
聖蓋博谷華人利用新年假期包機出遊。（Karena提供）
聖蓋博谷華人利用新年假期包機出遊。（Karena提供）
以家庭為單位包機旅行比較安全。（Karena提供）
以家庭為單位包機旅行比較安全。（Karena提供）

華人 美國 疫情

上一則

洛縣鑽石吧警長與市民新年首會今下午登場

下一則

重症病房死裡逃生 新冠倖存者對抗病毒和孤獨

延伸閱讀

教宗譴責封城前趕出國度假：「讓我很難過」

教宗譴責封城前趕出國度假：「讓我很難過」
環保署敲定首個飛機排放規則

環保署敲定首個飛機排放規則
飛機墜民宅！一家五口爭「看哪部電影」走離客廳逃死劫

飛機墜民宅！一家五口爭「看哪部電影」走離客廳逃死劫
洛縣病毒案例激增 聖誕節後恐懼出現

洛縣病毒案例激增 聖誕節後恐懼出現

25萬美元包機出訪被質疑 美環保署長取消訪台

25萬美元包機出訪被質疑 美環保署長取消訪台
包機出訪挨轟 環保署長惠勒取消訪台行程

包機出訪挨轟 環保署長惠勒取消訪台行程

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言

喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者