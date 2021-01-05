CBP緝獲1萬4504件假證件，97％來自中國和香港。（CBP提供）

2020年美國 海關邊境 保護局（CBP ）緝獲了1萬4504件欺詐性身份證明（fake identification documents），包括許可證、全息貼紙、印章、社會保險卡、護照、簽證和其他類型的身份證明。在辛辛那提（Cincinnati）港口緝獲的所有偽造證件中，97％以上來自中國和香港。

在史無前例的新冠病毒大流行的2020年，國家安全單位搜尋偽造身份證明的作業從未停擺，CBP官員和專家們致力於維護美國邊境和國內安全，他們發現，全息貼紙、壓層模板（laminates）和印章經常與空白卡一起裝運到美國，顯示有意製造假信用卡和身份證件並在黑市上出售，運往美國各地。

辛辛那提港口局長吉萊斯皮（Richard Gillespie）表示，偽造身份證可提供未成年人合法飲酒很危險；偽造文件可用於身份盜竊、公眾利益欺詐和人口販運，恐怖分子也利用假身份證明逃避旅行檢查措施等。

CBP官員與該局屬下的「欺詐文件分析科」、國土安全調查局以及其他聯邦合作夥伴協調合作，打擊非法活動。CBP希望民眾通過支持國土安全部（DHS）將於本月11日舉行的「藍色日」（WearBlueDay）活動，提高對於偽造文件和人口販運相關危險性的認識。