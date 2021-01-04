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南加工作場所 從好市多、麥當勞到機場 都現群聚感染

編譯組／綜合報導
洛杉磯市長賈西提直言，「每六秒鐘就有一人被感染。」而受害最深的是在疫情爆發期間，仍需出門工作，與人接觸的第一線人員。（賈西提臉書）
洛杉磯市長賈西提直言，「每六秒鐘就有一人被感染。」而受害最深的是在疫情爆發期間，仍需出門工作，與人接觸的第一線人員。（賈西提臉書）

已成全美新冠肺炎疫情中心的洛杉磯縣，每十分鐘就有一人染疫死亡，洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）3日更直言，「每六秒鐘就有一人被感染。」而受害最深的是在疫情爆發期間，仍需出門工作，與人接觸的第一線人員。工作場所感染是目前洛縣最大的疫情破口。

從好市多（Costco）、目標（Target）等零售商，麥當勞等速食店，到洛縣消防局、洛杉磯機場，再到娛樂產業電視台等，均出現規模不等的群聚感染。一些產業因疫情增加，不得不增加工作量，大大加快工作場所的疫情傳播。

洛縣衛生官員岡森豪澤（Jeffrey Gunzenhauser）說，過去在擁有500名員工的工作場所，可能有一人被感染，但現在因洛縣感染率達1%或更高，意味著500名員工，可能有五人遭感染。

洛杉磯時報報導，洛縣有七間好市多出現至少15名員工確診。位於庫爾富（Culver City）的倉庫更有71名員工確診，范奈斯有50人，伍蘭岡有42人，其他爆發員工確診的還包括華裔聚集的蒙市、蘭卡斯特的好市多等。

阿罕布拉、塞普勒斯、唐尼、南洛杉磯、北好萊塢、范奈斯、長堤等八家Home Depots也出現員工群聚感染。

目標（Target）在洛縣的十家店，近期也報告217名員工染疫。

速食店如麥當勞六個據點，四家Chick-Fil-A餐廳，兩家In-N-Outs員工也爆發疫情。唐尼和西好萊塢的Best Buy，位於喜瑞督的Nordstrom，格蘭岱與北好萊塢的Trader Joe's，聖塔蒙尼卡全食（Whole Foods）超市都出現員工感染。

位於比佛利中心、格蘭岱的Galleria和喜瑞都購物中心的蘋果店（Apple Store） 也無能倖免，聖誕節前蘋果更關閉加州所有零售店。

不僅如此，洛縣消防局至少九個分局內也爆發疫情，感染至少65人。

洛杉磯國際機場內，美國（AA）和捷藍航空（JetBlue Airlines）工作人員中至少爆發三起疫情，近期有至少五名在洛杉磯國際機場警局人員也染疫。

病毒更散播至疫情期間不可少的娛樂業。近期在布班克華納兄弟公司拍攝的三部作品中，爆發35名工作人員群聚感染。

影城市的CBS Studio中心爆發45人群聚感染，影城市和環球市的NBC Universal工作人員中有23起病例。Netflix Productions位於嘉甸那辦公室也有九人感染。洛縣公共衛生官員敦促製片人暫停工作數周。

新冠肺炎疫情傳播的另一個主要因素是社交聚會，包括假日家庭活動和大型除夕慶祝活動。洛市警局說，他們至少取締13起除夕聚會，涉及2900多人，逮補至少90名成年人。

疫情 洛縣 洛杉磯

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