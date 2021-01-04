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部分南加居民仍認為 新冠與流感差不多 根本不嚴重

記者啟鉻／河濱市報導
西裔保安堅持認為，COVID-19疫情與流感差不多。（記者啟鉻／攝影）
西裔保安堅持認為，COVID-19疫情與流感差不多。（記者啟鉻／攝影）

南加州內陸兩縣新冠病毒感染者數量，截至4日均有較大進展，聖伯納汀諾縣感染者破20萬例，河濱縣也緊隨其後逼近這個數字。不過雖然疫情持續緊繃，但有部分河濱市受訪人士依舊認為，新冠肺炎疫情並沒有傳說那樣嚴重，很多人就是流感。而且居民對內陸已經出現COVID-19變種病毒並不了解。

內陸近期新冠疫情顯得格外嚴峻，截至4日，聖伯納汀諾縣感染者達20萬3309例，河濱縣也達到19萬8236例，河濱縣死亡數比聖伯納汀諾縣多600餘例。聖伯納汀諾縣在一周內就增加3萬8875例感染者。根據縣公共衛生局報告，2020年12月，在當地發現COVID1-19變異病毒，與一名到英國旅行返回的大熊（Big Bear）地區男性居民有關，與其接觸者也被感染。

雖然兩縣疫情都很嚴重，但從記者在河濱市隨機訪問居民看，一名西裔保安依舊認為COVID-19疫情並非傳說那麼嚴重，只是人們很害怕，所以才有所謂惡化說法，而很多入院感染者其實是流感,所以不用擔心。他表示，沒有身邊人感染新冠死亡，他自己總是在外面巡邏物業，也沒有感染。

另外一名非裔中年男子也表示，經常在外面從不戴口罩，只有入店購物時，在店方要求下戴口罩。他認為，現在的疫情比剛開始發生時，還要好一些。有兩名河濱加大女生表示，現在疫情較比先前嚴重許多，需多加注意，嚴格避疫措施。

相比其他族裔，華人更注重謹慎避疫。一名華人女性年長者與親屬在市中心觀光。女性長者謝女士表示，她年屆七旬，身體很好。對於疫情還是小心最好。她的避疫方法是，盡量減少外出，不與他人群聚。如果要外出買菜購物一定要戴口罩，不要在賣場逗留太久。返家後也要消毒洗手。她說，農曆春節她家人也會聚在一起過年，因為大家防疫做得很好，不用擔心。

據悉，河濱縣檢測者COVID-19呈陽性比例為22.6%。目前該縣新冠肺炎感染者死亡2096例，在過去四天中死亡人數高於整個2020年10月。

疫情 華人 流感

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