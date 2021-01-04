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道奇體育館新冠檢測點 擴充升級後重開

洛杉磯訊
美國最大的體育場道奇體育場（Dodger Stadium）新冠病毒測試點上周末關閉進行升級，以減輕該地區交通流量，該檢測點在4日擴充後重新開放。（道奇臉書）
美國最大的體育場道奇體育場（Dodger Stadium）新冠病毒測試點上周末關閉進行升級，以減輕該地區交通流量，該檢測點在4日擴充後重新開放。（道奇臉書）

美國最大的新冠病毒測試點道奇體育場（Dodger Stadium）上周末關閉進行升級，以減輕該地區交通流量，該檢測點在4日重新開放。

目前該檢測點將使用兩個停車場且增加六個車道，將允許600至800輛車進入停車場和鄰近街道。據洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）稱，自5月以來，該測試點已進行超過100萬次新冠檢測。該地區居民對檢測點引起的交通擁堵表示擔憂，因此在周末關閉進行改造。

賈西提此前表示，檢測結果為陰性可能會給人以錯誤的安全感，建議人們不管檢測結果如何，都應居家避疫。

洛杉磯道奇總裁Stan Kasten表示，在道奇體育場進行的超過100萬次測試提醒大家，有多少家庭受到這場可怕疫情的影響，感謝洛杉磯市政府以及為社區提供醫療服務的所有一線合作夥伴。

幾週前，道奇體育場提供當天預約的服務。隨著新冠病毒確診案例持續增加，對測試需求最近有所增長。截止4日，最早可預約的檢測時間是6日（星期三）。

洛杉磯縣3日報告1萬2488例新增病例和91例死亡，縣醫院中的新冠病毒患者人數略有下降。

據洛杉磯縣公共衛生局稱，3日共有7544名新冠病人住院，其中21％接受重症監護。較2日報告的7627名患者有所減少。

檢測 洛杉磯 道奇

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