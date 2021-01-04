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南加以外地區進洛杉磯縣 必須強制隔離10天！

洛杉磯訊
加州疫情嚴重，在洛杉磯的一處新冠病毒檢測站，大批民眾排隊等候檢測。(Getty Images)
加州疫情嚴重，在洛杉磯的一處新冠病毒檢測站，大批民眾排隊等候檢測。(Getty Images)

繼北加州的聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)與舊金山縣後，南加地區的洛杉磯縣日前也開始執行針對外來旅客的強制隔離令。要求從非南加州地區進入洛杉磯縣的民眾，無論是否有新冠症狀，都必須在家中或旅館內隔離10天。

命令要求，民眾隔離期間不應該去餐館、商圈或零售店購物，應該由他人協助採買生活用品。洛縣衛生局指出，考慮到部分民眾在聖誕節、元旦假期長距離旅行，此舉有助於防範新冠病毒傳播。

持有執照的醫療專業人員、基礎設施承建方及途徑洛杉磯縣不過夜的民眾，可以豁免此項規定。

南加地區的定義，則是依據區域居家避疫令的規定範圍。即Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara及Ventura縣。

更多詳情，請查看http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Directive_Travel.pdf

洛杉磯縣規定，南加地區以外進入洛縣的民眾，必須強制隔離10天。（洛縣衛生局推特）
洛杉磯縣規定，南加地區以外進入洛縣的民眾，必須強制隔離10天。（洛縣衛生局推特）

南加 洛杉磯 加州

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