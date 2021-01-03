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南加洛縣禁戶外用餐令持續 華人業者願犧牲

記者啟鉻／洛杉磯報導
2020年夏天洛縣各城市開放戶外用餐，食客人聲鼎沸非常熱鬧，看不出人們受到疫情的影響。(本報記者／攝影)
2020年夏天洛縣各城市開放戶外用餐，食客人聲鼎沸非常熱鬧，看不出人們受到疫情的影響。(本報記者／攝影)

洛杉磯縣2020年感恩節前實施禁止餐廳戶外用餐令，遭反對者提告。新年前夕，加州第二區上訴法院裁決，該禁令可持續至2021年2月10日。此舉是鑑於當地疫情惡化、加護病房(ICU)爆滿，可使顧客得到更多保護。部分華人業者表示，疫情如此嚴重，為保護更多人生命，他願意犧牲餐廳運營。也有業者認為，禁令時間有點過長。

在洛杉磯經營近十年的北京緣餐廳業者王先生表示，疫情對餐廳業績影響很大，但也只能逆來順受。北京緣餐廳戶外用餐的起步時間比較晚，所以等縣政府再度禁止戶外就餐時，戶外用餐業務只經營一個半月。不過從這段時間的感受看，顧客外出消費的熱情較高。

禁令持續至2月10日，王先生認為時間有些長。他表示，其實在疫情嚴重的情況下，即使政府不實施禁令，餐廳也會根據需要，安排各種防疫措施。不過出於防疫考慮，餐廳願意執行禁令，做出犧牲。

東方明珠廣場龍蝦灣餐廳經理約翰表示，支持禁令延長決定，是為民眾的防疫健康。生意雖然受到影響，但這不是一家餐廳的遭遇，所有餐廳都一樣。所以在疫情惡化情況下，就應該將戶外用餐關掉。餐廳可以提供外賣服務。

大合滷味餐廳業者丁瑞芬表示，洛縣疫情如此惡化，保護人的生命最重要，所以不覺得禁令持續到2月10日太長。她說，新冠病毒傳播防不勝防，最近親友的一位長輩受感染，還有一些人在不經意間就被傳染，所以必須實施最嚴格的防疫辦法，才能有效遏制病毒傳播。

丁瑞芬表示，一位友人的兒子，出差回家。父母擔心兒子被感染，就催促他去做檢測。一個星期後得到結果，一看是陽性。父母感到很擔心，因為在結果出來之前，他們與兒子在家朝夕相處已經有較長時間，很可能也被感染，只是尚沒有症狀。丁瑞芬說，這種檢測效率，會對防疫造成一定影響。所以必須先實施最嚴厲的防疫措施，才能最終讓生活經濟恢復正常。

2020年夏天洛縣各城市開放戶外用餐，食客人聲鼎沸非常熱鬧，看不出人們受到疫情的...
2020年夏天洛縣各城市開放戶外用餐，食客人聲鼎沸非常熱鬧，看不出人們受到疫情的影響。(本報記者／攝影)
羅蘭岡一家韓資餐廳已經撤掉戶外就餐桌椅。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭岡一家韓資餐廳已經撤掉戶外就餐桌椅。（記者啟鉻／攝影）

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