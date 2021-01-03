身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

南加州新冠肺炎疫情嚴峻，洛縣死亡人數激增，許多人千辛萬苦小心防護，然而，面對部分故意隱匿病情者，卻仍防不勝防。洛杉磯 時報專欄作家洛佩茲（Steve Lopez）為文指出，染疫者面對身邊親近的人「知情不報」的行為，恐是導致病毒不斷傳播的原因之一。

住在洛杉磯縣格蘭岱市的謝姓(Stephan Sie，音譯)華人，在聖誕節 前確診染疫。身為資訊技術人員的他，疫情期間持續工作的同時，相當小心保護自己。因工作需要與各種客戶往來的他，工作時戴著兩個口罩，也與客戶保持社交距離，更沒參加任何聚會。

然而他仍中鏢。回想可能的感染源，他相信是來自一位與他有密切合作的雇主，本身檢測 呈陽性，但並未告知他，且仍來公司上班。

「我感覺被背叛」，Sie說，他經營的Computer Office Resource Specialists公司，染疫後也因此停擺。

11月下旬至12月中旬間，Sie在庫爾富市協助小企業搬遷的工作。他的客戶是註冊會計師，名叫Cy與Ted，這兩人是他在那段時間，於工作場所少數的密切接觸者。

「記得當天是周三，我要離開時，聽到Ted在咳嗽，當我打開門時踫見他，他戴著口罩。」Sie說，Ted通常不戴口罩，平時愛說話的他，當天都沒講話。Sie還記得問他，「聖誕節是否仍要去探親」，Ted說改變計畫不去，但沒解釋原因。

當天傍晚，Sie和一起工作的妻子吃晚餐，但他就聞不到鮭魚的味道，隔天上午完全失去味覺和嗅覺，妻子則因發燒、咳嗽、疲倦而醒。兩人隨即到范奈斯的檢測站。那天晚上他告知Cy與Ted自己感覺還好，但失去味覺與嗅覺。

12月20日，Sie夫婦被告知確診，他也告知Ted這項消息。

但Ted告訴他，「我也確診了」。Sie問，「你何時檢測確診的？」Ted回答說「上周」。Sie大驚，「什麼？你知道你一週前就確診，但還要我去辦公室幫助你嗎？」

Ted說，他關閉辦公室的門，也戴口罩，應該不會有問題。Sie說，「辦公室的通風系統，仍會傳播病毒。」

Cy也進行測試，前兩次陰性，第三次呈陽性。在同一間辦公室工作的另一位獨立承包商也確診。

「我問Ted為何不告訴別人，他說他以為可以擺脫這件事」，Cy說，這可能是洛杉磯許多人面臨的情況。

目前無法肯定在那間辦公室，誰先感染了病毒。Ted也拒絕再深入談論這件事，然改口說，「我可能不該進辦公室。」

Sie告訴洛佩茲，目前兩夫婦隔離在公寓中，他自己感覺好多了，味覺與嗅覺都恢復，但妻子情況嚴重得多。

至今Sie因此措施兩週的工作，並在其臉書上公開他的經歷，感謝採取預防措施，保護自己與他人者。

洛佩茲將Sie詳細情況報告給縣衛生官員進行追蹤，文中他說，「希望這個故事可提醒大家，沒有藉口可將此病毒當作沒什麼大不了的事。」