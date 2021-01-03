洛杉磯縣過去一個月 新增案例翻倍

隨著住院人數增加，死亡人數也隨之增加。（檔案圖片）

洛縣 3日新增1萬2488例新冠確診病例，有91人死亡。目前有7544名病患入院治療，其中21%住在ICU， 入院人數比2日略有減少。目前洛縣確診總數是81萬8639例，死亡人數1萬773人。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）2日表示，過去一個月中，新增確診案例增加一倍，縣里醫院的情況很糟糕，有救護車在醫院門口等待多達8個小時。911響應時間更長，且醫護短缺。阻止病毒傳播的策略相當簡單，就是保持社交距離，費若請民眾盡量待在家中避免群聚。

加州 政府1日宣布，美國 陸軍工程兵團正在派遣專家，以幫助洛縣六間設備相對老舊的醫院更新其氧氣輸送設備。

洛縣緊急醫療服務局局長Cathy Chidester表示，這不是大火，不是地震，不是火車殘骸，這是每天都在發生的隱形災難。每個人都可能是受害者，沒人能袖手旁觀。

洛縣1日的數字顯示，全縣總共有773張有醫護照護的病床可用，其中包括57張成人ICU病床，這些數字每天都在發生改變。隨著住院人數增加，死亡人數也隨之增加，洛縣12月31日有290人死亡，儘管其中一些死亡數字歸因聖誕節假期的積壓報告。

橙縣疫情數字因加州公共衛生部門的系統維護，3日沒有更新，將於4日更新。