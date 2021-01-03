不受居家避疫限制 加州這些賭場24小時營業

阿爾平一家賭場外，員工正在幫入場者量體溫。（美聯社）

沙加緬度附近的Thunder Valley Resort Casino高呼：「我們還營業呢！」，河濱縣Morongo Casino Resort & Spa告訴賭客「歡樂時光回來了」，聖地牙哥 縣Barona Resort Casino堂而皇之地說「我們24小時不打烊」。美聯社報導，這些大剌剌的網站宣傳與亮晃晃的道路T霸，擺明了就是要跟州長紐森的避疫令打對台，可能成為防疫 的破口。

雖然紐森禁止非必要的聚會活動，限制商業行為，但印地安部落賭場卻不受限制。聯邦法律規定，全美574個印地安部落的領地具有獨立主權，所以盡管各州下達各類防疫禁令，但部落領地中的商業活動卻不必受限。雖然有些部落願意配合加州 禁令，例如納瓦荷族（Navajo Nation）從3月起停止域內商業活動，但其他部落則到了11月疫情再起才願意配合。

舊金山以北、羅訥公園市的Graton Resort & Casino在遭到批評後，才宣布停辦4000人的「私人派對」。洛杉磯東邊、高地市的San Manuel Casino則直到12月29日，才宣布跨年派對不辦了，「雖然還是會服務少數顧客，但不會有元旦倒數」。加州最大的部落賭場Pechanga Resort Casino也表示跨年活動不會對一般民眾開放，3三月前的活動都會暫停。沙加緬度西北方的Cache Creek Casino Resort則說新年活動，人數限制於平時的1%。

但是前文提到的幾家賭場，雖然表示會進行防疫措施，但是跨年活動還是照辦。沙加緬度附近的Thunder Valley Resort Casino就宣布舉辦「2021年歡慶大放送」，1月1日至2日將開放最大獎8000元。聖地牙哥東邊的Viejas Casino & Resort也以5萬元賓果，作為新年活動的號召。

美聯社指出，雖然部落賭場都宣稱會遵守防疫規定，但事實上卻比加州其他地方更為寬鬆，類似 Cache Creek宣布除非訂餐不然不提供吧檯服務，Sycuan Casino Resort則允許八人同桌進餐。